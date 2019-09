Mayangnas mendigando por huracán y las ratas

Salió desde el pasado jueves de su comunidad ubicada en el territorio Mayangna Sauni As, en la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), con la misión de dar a conocer la urgente necesidad de alimentos que tienen las seis mil 623 personas que representa.



Econayo Taylor Francisco, Presidente de la Asociación de Comunidades del Territorio Mayangna Sauni As (Masaku), dice con dignidad que los habitantes de este territorio, ubicado dentro de la reserva de Biosfera Bosawás, afectada por el huracán Félix en septiembre pasado, jamás habían pedido, pero ahora con sus cultivos de plátano y banano en el suelo, y la plaga de roedores acabando con la esperanza de que germinaran las semillas de la cosecha de apante, hay que dejar el orgullo a un lado.



“La ayuda está llegando, según nos comunicó el alcalde de Bonanza, a Puerto Cabezas, pues dicen que nosotros no fuimos afectados por el huracán Félix, si no es afectación que los bananales estén en el suelo, que el bosque esté tumbado y que las ratas estén dentro de nuestras casas comiendo todo lo que encuentran, entonces, ¿qué es afectación para que nos den ayuda?”, preguntó el señor Taylor Francisco.



Según el líder comunitario, el único programa que les ha llevado alimentos de forma constante ha sido la FAO, pero este alimento llega a la cabecera municipal, ubicada a dos días de camino desde las comunidades más alejadas, de forma que en gestionar la ayuda y buscar los medios para llevarla a sus hogares, llegan a esperar casi una semana para dársela a las comunidades que la necesitan.



“También estamos pidiendo por este medio del Programa Mundial de Alimentos (PMA) que por favor nos dé 90 libras de alimentos al mes por familia como hizo en diciembre, porque con las 18 libras que nos dieron para cada familia en los meses posteriores, después del huracán, era insuficiente, tomando en cuenta que cada familia mayangna tiene cuando menos ocho miembros, pues ahorita no tenemos nada que comer para acompañar los granos que nos dan”, dijo el señor Taylor Francisco.



Ratas y enfermedad

El líder de Masaku manifestó que las ratas no respetan nada y se meten a las casas e incluso muerden a las personas, de manera que no pueden andar por los caminos sin cargar siempre un palo para golpearlas cuando salen al paso.



“No sólo hay temor por las mordeduras de las ratas, sino porque hay mucha gente enferma de vómito, con fiebre y diarrea con sangre. Pedimos a las autoridades de salud que hagan algo por nosotros en los territorios”, dijo Taylor Francisco.



Hasta la fecha, informó el líder comunitario, no hay en el territorio instituciones del Estado trabajando en pos de mejorar las condiciones de desastre que dejó el huracán Félix, pues la madera continúa tumbada y no han llegado a las comunidades herramientas para levantar el bosque y limpiar los caminos, como ha manifestado en diversas ocasiones el director del Instituto Nacional Forestal (Inafor) William Schwartz.



“En los territorios, sólo la Federación de Asociaciones Ganaderas (Faganic), Oxfam y Centro Humboldt hemos visto dando ayuda, pues algunos técnicos del Instituto de Tecnología Agrícola (INTA) llegaron poco después del huracán a dejar semillas que no germinaron, pues las ratas y otros animales se las comieron, y sentimos que se han olvidado de nosotros; el resto del país al parecer cree que estamos bien, pero tenemos hambre, hay plagas y enfermedades. Esto es un S.O.S. Clamamos por ayuda”, dijo el líder indígena.



Rodenticida en camino

El jefe del Departamento de Vigilancia Fitosanitaria y Campañas del Ministerio Agroforestal (Magfor), Martín Agenor Rosales, dijo a EL NUEVO DIARIO que en menos de dos semanas se estarán distribuyendo alrededor de tres mil 300 kilos de rodenticida en las comunidades, así como 30 mil trampas para atacar este problema que veían venir desde el paso del huracán Félix, debido a que todo el sistema agroecológico fue modificado en el territorio afectado.



“Junto con el rodenticida y las trampas se estará enviando a técnicos para que capaciten a los comunitarios, los cuales cubrirán los territorios de Bilwi, Río Coco Arriba, Río Coco Abajo, Waslala, Prinzapolka, Rosita y Bonanza. Ellos impartirán un programa de capacitación y se auxiliarán de manuales, brochures y afiches que serán distribuidos en miskito, mayangna y español, para que todos tengan acceso a esa información”, dijo Rosales.



Pese a todo, no son suficientes

De acuerdo con Rosales, el rodenticida llegará gracias a las gestiones que se hicieron con los organismos Oirsa, Oxfam y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), quienes aportaron 40 mil, 30 mil y 26 mil dólares, respectivamente.



“Se distribuirá medio kilo de rodenticida por familia y se rotarán 30 trampas por familia, es decir, a todos les daremos el rodenticida por igual, pero los líderes se encargarán de que el stock de trampas que se les manden roten a todos los miembros de la comunidad, porque estamos claros de que la cantidad que se está enviando no es suficiente para la plaga”, manifestó Rosales.





A la escuela…

¿Cuál escuela?

El territorio Mayangna Sauni As está integrado por 16 comunidades, entre ellas Musawás, considerada la capital de los mayangnas. Posee 826 familias que suman 6 mil 623 habitantes, la mayoría de los cuales son jóvenes.



Al consultar al líder comunitario sobre el daño en las escuelas a la que asisten los niños de sus comunidades y los preparativos para el inicio del año escolar, manifestó: “A la escuela, ¿cuál escuela? La única escuela que estaba de por sí en paupérrimas condiciones fue tumbada, y hasta la fecha no ha llegado ni un clavo para armarla nuevamente”.