Béisbol politizado

Miles de nicaragüenses que pensaban divertirse viendo el partido inaugural de la Serie Final de Béisbol Profesional entre los equipos Bóer y San Fernando desde las mejores butacas, tuvieron que conformarse con ver las acciones deportivas por televisión o desde las lejanas graderías, ya que los tiquetes de home plate, sospechosamente se agotaron apenas se anunció que el presidente venezolano Hugo Chávez estaría en el juego inaugural.



El principal argumento de uno de los directivos del Bóer fue que de esa localidad se dieron a hacer menos boletos para evitar que los revendedores “hicieran su agosto”, y para que el palco principal no se viera excedido de público, como ha ocurrido en otras finales.



La Junta Directiva del Bóer --así como algunos organizadores de la Liga-- es identificada claramente como miembro del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).



Entre los directivos sandinistas figuran Bayardo Arce Castaño y Ajax Delgado, uno de ellos asesor del presidente Ortega y el otro operador empresarial y político de la Secretaría del FSLN y miembro del “Grupo Generación de los 80”.



“Queremos que haya más orden tanto en las ventas como en la entrada, por eso hicimos menos tiquetes esta vez”, dijo Delgado en una rápida entrevista telefónica ayer por la tarde.



Se garantizan los aplausos

Sin embargo, EL NUEVO DIARIO comprobó que una gran cantidad de entradas fue repartida a integrantes de los polémicos Consejos del Poder Ciudadano (CPC) de los distintos distritos de la capital, para que quienes estuvieran cerca del gobernante venezolano y del presidente Daniel Ortega, fueran personas que los aplaudieran a más no poder, demostrando con eso que tenían miedo a las rechiflas en una venta libre, frente a la politización del evento.



En el Distrito Seis de la capital, los CPC fueron recogidos por autobuses en la esquina sureste de la rotonda La Virgen. Allí, cada ciudadano identificado plenamente como CPC, con gorra y camiseta alusiva al FSLN, se acercaba a los buses, recibía antes de montarse el boleto de home plate de manos de Arlen Pino, dirigente de la Casa de Campaña del FSLN en ese distrito, junto con una bandera rojinegra, otra azul y blanca y una de Venezuela.



Álvaro García, dirigente de uno de los grupos, explicó por su parte que cada bus trasladaría a 40 ó 45 personas desde su distrito al Estadio Dennis Martínez, y que todas entrarían a la localidad de home plate.



Otro de los lugares donde se repartieron boletos de home plate fue en las instalaciones de Alba Petróleos de Nicaragua (Albanisa), ubicadas en Altagracia, y en las casas de campaña de los distritos III, IV y V.



En home plate, zona donde se ubican las cabinas de transmisión de las emisoras radiales y donde el partido se ve más cercano al terreno de juego, alcanzan más de seis mil personas que tradicionalmente abarrotan el espacio en cada Final en que se involucra al equipo capitalino



Cordero: “Yo nada tengo que ver”

El presidente de la Liga Nicaragüense de Béisbol Profesional (LNBP), Edwin Cordero, dijo que nada tenía que ver con el asunto de los tiquetes, porque era la directiva del Bóer la que tenía bajo su responsabilidad el asunto.



“Preguntale a los directivos del Bóer, nosotros nada tenemos que responder por ese asunto de los tiquetes”, dijo Cordero.



Ajax Delgado, Directivo del equipo capitalino, dijo a EL NUEVO DIARIO que mucha gente mandó a comprar los boletos desde temprano, “y posiblemente eso agotó las ventas”.



A las 10:30 de la mañana, extrañamente, dejaron de vender los tiquetes de entrada a la zona de home plate, cuyo valor oficial es de 100 córdobas. A partir de ese momento los revendedores que habían logrado comprar entradas dispararon su precio hasta 200 y 250 córdobas cada una.



Desalojo a vendedoras

En medio de toda clase de protestas fueron desalojados todos los vendedores y vendedoras que tradicionalmente se han instalado en las aceras del Estadio. Esto jamás había sucedido en los 60 años de historia del coloso deportivo.



La toma del Estadio

Incluso, el portal oficial del gobierno en Internet, El Pueblo Presidente, destacó que el presidente Daniel Ortega, su esposa Rosario Murillo y el visitante Chávez, anunciaron su presencia en la Serie Final.



Por esa razón, se leía en el portal oficial, desde tempranas horas de ayer agentes de seguridad de la Policía Nacional y agentes especiales de la seguridad de Chávez se hicieron presentes al Estadio.



“El compañero presidente de Venezuela, Hugo Chávez, asistirá en compañía del comandante Daniel Ortega y de la compañera Rosario Murillo, Coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, a la inauguración de la Serie Final de la IV edición de la Liga Nicaragüense de Béisbol Profesional, a realizarse en el Estadio Nacional Rigoberto López Pérez de nuestra capital”, se lee en la nota del citado portal.



Fenómeno inexplicable

Para Edgard Tijerino el fenómeno es “inexplicable”, pues desde que está metido en el mundo del deporte, no conocía de alguna Final de béisbol en la cual se hubiesen agotado los boletos tan temprano como ayer.



“No tengo explicación para esto, porque incluso los boletos que habían mandado a las radios después los mandaron a quitar. Quisiera creer que fue el fenómeno de los revendedores, pero no creo que tengan la posibilidad económica para comprar la mayor parte de los boletos de home plate”, dijo Tijerino.



“Boletos –-agregó-- siempre ha habido, aun en grandes expectativas, aun en las series mundiales, pero ahora pasó esto, que es raro y que realmente no tiene explicación”, insistió.



CPC invaden estadio

Pero mientras miles de aficionados se quejaban de los altos precios de los boletos en manos de los revendedores, en ausencia de los tiquetes en la boletería, en las afueras del Estadio una marejada humana con banderas rojinegras y gorras del FSLN hacía largas filas para entrar gratuitamente al coloso de concreto.



En la entrada principal al Estadio, la diputada FSLN, Xóchitl Ocampo; el ex diputado Fidel Moreno y el ex secretario del Concejo Municipal del FSLN en la Alcaldía de Managua, José Treminio, manejaban a discreción sus respectivos rollos de tiquetes y los entregaban a coordinadores, amigos y conocidos.



Y mientras ellos repartían boletos, cientos de aficionados que hacían fila en la boletería gritaban sus inconformidades con la medida de reservar las principales butacas a gente del FSLN.



“Ahora le van a decir Boér-CPC por estos jodidos”, decía doña Ana Rosario García, furiosa porque la dejaron sin boletos de ingreso junto a su familia. Otro señor, en la fila de entrada a palco, dijo que tuvo que comprar los boletos a 200 córdobas, y lamentaba la manipulación política con el deporte.



“Tengo 52 años de ser boerista, y hasta ahora ocurre esta barbaridad, ojalá esto no vaya a traer mala suerte al equipo”, dijo, viendo con resignación cómo la fila de ingreso avanzaba lentamente, mientras los portones se abrían de par en par para la marejada rojinegra de los CPC boeristas.