Contaminación subterránea de lago a lago

El paso subterráneo de cinco metros cúbicos de agua por segundo del Xolotlán --que se encuentra en “estado agónico”-- hacia el Cocibolca, coloca al lago tropical más grande de América en un inminente peligro, advirtieron dos expertos.



“Quiérase o no, el 70% de la población nicaragüense, directa o indirectamente, está ligada a la cuenca de los grandes lagos en la Depresión del Pacífico. El ambiente enfermo, obviamente va a amenazar la salud humana, tanto en su aspecto físico como en el aspecto mental, y en el futuro más que inmediato, amenazará la misma concepción de Estado nacional”, indicó el doctor en geología William Martínez.



Esto en el futuro significaría prácticamente una reforma en el terreno de la geografía política, porque los habitantes concentrados en el Pacífico protagonizarían un éxodo en su propio país, en busca del Caribe, de lugares más idóneos para poblarlos, apuntó.



El ingeniero en hidráulica Carlos Laínez, sostuvo que hay un desnivel entre lo que es el desarrollo y la conservación del medio ambiente. Nicaragua, sumida en una lucha política, ha olvidado la planificación del medio ambiente, pero el desarrollo viene de una forma acelerada y en cierta medida desordenada.



A la hora de desarrollar un plan de protección del Gran Lago de Nicaragua, éste no debe verse aislado del Lago de Managua. Ambos son parte de un mismo sistema ubicado en los terrenos más jóvenes de Centroamérica --la Depresión del Pacífico--, y por lo tanto los más frágiles, sostuvo a su vez Martínez.



La cuenca del Lago de Managua es parte de la cuenca del Cocibolca. Superficial y subterráneamente alimenta al Lago de Nicaragua, aseguró.



“El tratamiento que se le da en la superficie debe ser el mismo tratamiento que debe dársele por debajo”, expresó, tras considerar que los planes de saneamiento que en la actualidad se aplican para el Xolotlán tienen un efecto paliativo, pero no integral.



La Chureca vs. Cocibolca

El enorme problema que enfrenta el Xolotlán se prolongará al Gran Lago, aseguró, porque a la orilla se encuentra también uno de los mayores colosos de la contaminación: La Chureca, advirtió Martínez.



De acuerdo con Martínez, el Lago de Managua no sólo cuenta con materiales orgánicos, sino con una terrible carga que proviene de La Chureca, y además del cinturón industrial de la capital.



El geólogo dijo: “Si no atendemos esta causa principal, La Chureca, todo el resto de acciones que se hacen van a ser paliativos. El Cocibolca no va a ser ni la primera reserva de agua del país, ni tampoco el más utilizable, mientras nosotros no quitemos el foco principal de muerte del Lago de Managua”.



Remover carga venenosa

“No se trata de hacer otras churecas, sino de remover las miles de toneladas de desechos para evitar que ese foco nos deje sin recursos hídricos. Los complejos metálicos que se forman y son insolubles, una vez que se forman no se degradan: cadmio, zinc, plomo, mercurio, cobre.



En la medida que al Xolotlán se le quite ese basurero, se puede revertir la agonía de la famosa ‘novia de Managua’”, añadió.



William Martínez precisa que lo primero que debe hacerse para evaluar una situación en un área, en este caso los lagos, es conocer el origen. “Si no sabemos el terreno que estamos pisando, todo lo demás girará con base en una mala planificación”, advirtió.



¿Qué podemos hacer?

Son necesarias las investigaciones hidrogeológicas, recomendó el ingeniero Laínez. También de orden ambiental y rigurosas para poder, en esa medida, parar la contaminación del Lago de Managua, dijo por su parte el doctor Martínez.



Recuadro

Formación de lagos

Si hay dos lagos es porque se encuentran en el terreno más joven de Centroamérica, la llamada Depresión de Nicaragua, y esto en la parte más baja. Allí drenan las aguas, creando el reservorio que son los grandes lagos, cuya cuenca se extiende por 23 mil 500 kilómetros cuadrados.



Debido a su reciente formación es un recurso bastante susceptible, y el hombre vulnera a los dos cuerpos de agua.



En relación con Ometepe, aseguró que es la isla lacustre más grande del mundo. Su gran problema consiste en que se le ha impuesto más carga de la que puede soportar. En ese orden, subrayó que se le ha prefabricado un perfil turístico de sol y playa, con hoteles de cinco estrellas.



Esto agrede el ambiente, expresó. Su caracterización debe tomar en cuenta su historia, su arqueología y hasta su formación volcánica. El turismo debe ser reorientado hacia esa diversidad cultural y científica.