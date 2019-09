Comienza la gigantesca construcción de refinería

Con la remoción de tierra hace dos meses en el plantel Piedras Blancas, Nagarote, se inició la primera fase de la construcción de la refinería para procesar y almacenar crudo venezolano, y en donde el gobierno pretende instalar en este año tres de seis tanques para almacenar 100 mil barriles de combustible cada uno, según dijeron fuentes gubernamentales.



El plantel Piedras Blancas, ubicado diez kilómetros al este de Puerto Sandino, es propiedad de la estatal empresa Petróleos de Nicaragua (Petronic), y en él hay seis tanques con capacidad para almacenar 30 mil barriles de combustible cada uno.



“La primera fase de la construcción de la refinería comprende preparar las condiciones para luego empezar las construcciones, pero antes se van a instalar seis tanques para almacenar 100 mil barriles de combustible cada uno... de estos tanques se pretende instalar unos tres para este año, que son parte de la primera fase”, dijo una fuente del gobierno.



A finales de diciembre del año pasado, Francisco López, Presidente de Petronic, anunció desde La Habana, Cuba, que Venezuela aprobó un desembolso de 250 millones de dólares para iniciar la primera fase de la construcción de la refinería y una petroquímica. La inversión total se estima en 4 mil 500 millones de dólares, y se espera que finalicen las obras en cuatro años.



EL NUEVO DIARIO consultó con Juan Romero, Gerente Administrativo de Albapetróleos de Nicaragua, S.A. (Albanisa), para conocer mayores detalles sobre lo que incluye la primera fase del proyecto, y se le pidió que nos brindará una copia de la calendarización de las obras a ejecutar, pero dijo que no estaba autorizado a dar información, y que el único que podía darnos esos datos era el presidente de Petronic.



Sin embargo, Romero confirmó que las obras de la primera fase ya iniciaron, y aseguró que incluso se instalarán tanques para almacenar 100 mil barriles de hidrocarburo, tal como lo dijo la fuente gubernamental, pero no quiso dar más detalles.



Por esa razón, END intentó consultar sobre este tema a López, pero nuevamente en su oficina indicaron que no se encontraba, y tampoco regresaron la llamada a este rotativo.



“Recordá que con el acuerdo de la Esso, el gobierno de reconciliación importará 10 millones de barriles de combustible (este año), y para eso necesita el plantel uno de la Esso en Corinto, los tanques del centro de despacho de Piedras Blancas y otros tanques con mayor capacidad de almacenamiento”, dijo la fuente del gobierno.



Recordó que en el plantel Piedras Blancas existen seis tanques con capacidad para almacenar 30 mil barriles cada uno, lo que sumado a los tres nuevos tanques, que tendrán capacidad para almacenar 100 mil barriles cada uno, “podrán almacenar fácilmente unos 480 mil barriles”.



Y es que según declaraciones del presidente venezolano Hugo Chávez, en julio del año pasado, esas instalaciones tendrán capacidad de refinar 150 mil barriles de crudo diario, lo que convertiría a nuestro país en exportador de derivados del petróleo a Centroamérica y Estados Unidos, y lo que dejaría a Nicaragua cerca de 700 millones de dólares al año en réditos.