INSS suspende un banco en pago de pensionados

El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS, decidió no continuar depositando en cuentas del Banpro el dinero correspondiente al pago mensual de los pensionados de la institución.



Roberto López argumentó que la decisión se tomó para mejorar la atención a los jubilados, ya que supuestamente el personal de la banca privada los maltrata.



López dijo en una emisora afín al gobierno, que en las diferentes sucursales del Banco de la Producción, Banpro, siguen tratando como “ciudadanos de tercera y cuarta categoría a los pensionados y jubilados del INSS”.



Banpro no sabe nada

Esta versión fue rechazada tajantemente por el presidente ejecutivo del Banpro, Arturo Arana, quien dijo sentirse sorprendido por las declaraciones del funcionario del INSS, y lo invitó a que realicen un recorrido por todas las sucursales para que constate personalmente que no están tratando mal a las personas de la tercera edad.



“En todo caso, no hemos recibido ninguna información de que eso va a suceder. Estamos preparados, como todos los meses, para pagar a los pensionados del Seguro”, dijo Arana a EL NUEVO DIARIO.



“La queja (de López) no es correcta, si visita cualquier sucursal de Banpro, se dará cuenta que tenemos lugares especiales construidos para atender el pago de los pensionados”, agregó.



Según López, hace seis meses se reunieron con el propietario de Banpro, y “le pedí que por amor a Dios atendieran bien a los asegurados, y se atrevieron a decirme delante de todo el consejo técnico, que no ganaban nada pagándole a los jubilados. Hemos hablado para que se brinde un mejor trato, pero no lo han hecho”.



“Atención exclusiva”



El funcionario dijo que en las nuevas sucursales que han abierto, los jubilados recibirán “una atención exclusiva”, y no como en las cajas de Banpro, “donde los veían como clientes de cuarta”.



Arana consideró que, quizá, la razón de fondo del INSS es evitar pagar a los bancos para ahorrar dichos fondos. “De todas formas, no estamos notificados de que no nos van a mandar los cheques, y si no lo hacen, sería una falta de cortesía”, expresó.



“Lo invito a que me diga cuál es el mal trato que se da a los pensionados, tenemos un salón construido especialmente para eso, para pagarle a los viejitos”, agregó.



Mencionó que en León, por ejemplo, construyen una sucursal a un costo de 100 mil dólares, destinada especialmente para este fin.



“A todos los pensionados que se pagan su pensión en las sucursales de Banpro Portezuelo, Ciudad Jardín, San Luis, Rocargo, Altamira y Centro Comercial Managua, se les comunica que con el objetivo de mejorar las condiciones y calidad de la atención, a partir del 21 de enero de 2008, el INSS pagará las pensiones en cajas ubicadas en sus sucursales”, dice parte de un comunicado que publicaron ayer en la oficina de Relaciones Publicas de esta institución.



Los demás pensionados que se pagan vía Correos de Nicaragua, a través de bancos y cooperativas financieras, continuarán pagándose de igual forma, hasta nuevo aviso.



Plantón de jubilados

En tanto, la Asociación de Jubilados y Pensionados realizó ayer un plantón en reclamo por el atraso en el pago de los cheques.



Un funcionario del INSS, que prefirió no identificarse, explicó que los jubilados a quienes se les envían sus cheques vía correo, están recibiéndolo desde ayer, y que continuarán hoy haciendo dicha entrega.



Expresó que los pensionados realizan protestas porque les informaron erróneamente que sus cheques serían entregados hasta este lunes 21 de enero.





Pensionados

Que se pagaban en: Se Trasladan para recibir su pensión en:

Banpro Portezuelo, Banpro Ciudad Jardín, Banpro San Luis y Banpro Rocargo INSS-Sucursal Norte

Banpro Altamira y Banpro Centro Comercial Managua INSS-Sucursal Centro Comercial Managua, Sección C, módulo 68 y 69.



Banpro Sucursal José Benito Escobar INSS- Sucursal José Benito Escobar