Investigan gran robo en Correos

La Policía investiga un robo que se produjo la semana pasada en Correos de Nicaragua, del cual las autoridades de esa institución del Estado no han querido brindar mayores detalles.



El jefe de la División de Relaciones Públicas de la Policía, comisionado mayor Alonso Sevilla, confirmó que se produjo el robo, y la denuncia del mismo fue recepcionada en la delegación del Distrito Dos de Managua.



“La denuncia sobre la pérdida de dinero en efectivo fue interpuesta por el encargado de cartera y cobro. Y la Policía realiza la investigación”, expresó Sevilla.



El director de Relaciones Públicas y Filatelia de Correos de Nicaragua, Alfonso García Amador, confirmó también el robo, pero no dio detalles del mismo, aduciendo que no se puede contaminar el proceso investigativo.



“Hay un caso de un robo, está en manos de la Policía, está siendo investigado; nosotros estamos inmersos en el proceso investigativo que se sigue de forma legal y de acuerdo con las leyes del país”, indicó.



“No podemos dar detalles, porque atenta con las investigaciones que siguen las autoridades policiales, que son las competentes en este caso. De ese caso las autoridades de la Contraloría, la Fiscalía y Procuraduría están informadas, y por tanto nos ceñimos al proceso investigativo, que esperamos la Policía resuelva”, agregó.



EL NUEVO DIARIO conoció extraoficialmente que el monto del robo es de aproximadamente 200 mil córdobas, los cuales fueron sustraídos de una caja fuerte que se encuentra en el primer piso del edificio “Jorge Navarro, donde operan las oficinas centrales de Correos de Nicaragua.



La fuente reveló que también se violentaron algunas encomiendas. “Además de la denuncia que lleva la Policía, constitucionalmente el área de Inspectoría y Seguridad Postal, facultada por la Ley 200 y la UPU --Unión Postal Universal--, está obligada a investigar”, explicó.



Este dinero sustraído supuestamente corresponde a algunas instituciones y empresas que contratan los servicios de Correos de Nicaragua para hacer llegar sus planillas a los departamentos.



Igual consultamos al vocero de Correos sobre estos detalles, pero sostuvo que no se podía referir a los mismos.