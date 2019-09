Paro judicial en RAAS deja graves secuelas

Bluefields / RAAS

13 audiencias preliminares y cuatro acusaciones con detenidos no se han podido realizar por el paro judicial que ya cumplió 24 horas en la Región Autónoma Atlántico Sur, RAAS.



El fiscal regional Gerardo Suárez advirtió que violadores y asesinos pueden regresar a la calle por vencimiento de término, ya que el Ministerio Público formuló acusaciones pero no ha podido presentarlas por el paro judicial. “Por ejemplo, se suspendió un juicio en contra de una peligrosa banda, y ocho testigos que pagaron una gran cantidad de dinero para venir de una comunidad remota a Bluefields, se quedaron sin brindar su declaración”, afirmó Suárez.



“A los fiscales que iban a presentar las acusaciones ni siquiera los dejaron entrar al complejo judicial, lo que es muy perjudicial para la sociedad, porque las víctimas se verán nuevamente en las calles con sus victimarios”, añadió Suárez, quien demandó la reanudación de las funciones del Poder Judicial en la RAAS.



Suárez explicó que semanalmente la Policía de esta región recibe un promedio de 45 denuncias y detiene a unas 25 personas que son procesadas por el Ministerio Público. “No quiero opinar sobre las causas del paro judicial, pero es necesario que se normalice la situación para que la población no sea perjudicada”, agregó.





Incertidumbre

El defensor público y dirigente sindical, Javier Alvarado, dijo que todavía no hay “humo blanco”, y por lo tanto continuará la protesta. “El magistrado Rafael Solís declaró que dentro de 15 días estaría lista la reglamentación de la Ley de Carrera Judicial, pero no escuché mencionar absolutamente nada sobre el convenio colectivo”, indicó.



Alvarado señaló que eso le preocupa porque la Ley de Carrera Judicial sólo beneficia a una parte de los afiliados, como defensores públicos, secretarias y notificadores, pero deja fuera a alguaciles, conserjes, amanuenses, registradores y secretarias de las áreas administrativas.



“Luchamos para que toda esa gente que no es beneficiada por la Ley de Carrera Judicial sea incluida en el convenio colectivo”, apuntó Alvarado, quien advirtió que la Federación de Trabajadores Judiciales no depondrá su protesta mientras la CSJ no atienda sus demandas.



Alvarado insistió en negar que la protesta de los trabajadores judiciales tenga un trasfondo político. Mientras que la jueza de Distrito de Juicio de Bluefields, Ellen Lewin Downs, viajó a Managua para negociar con la CSJ las demandas de los jueces, que también están en paro.