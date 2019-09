Irregularidades en subsidio al transporte

La Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos de la Asamblea Nacional iniciará una investigación sobre supuestas irregularidades por parte de los transportistas en el manejo de los fondos destinados a subsidiar el pasaje a los ciudadanos que a diario utilizan el servicio.



El presidente de la comisión legislativa, Eliseo Núñez Hernández, suspendió una reunión programada para esta semana con los empresarios del transporte, con quienes abordaría el tema del incremento tarifario, a raíz de varias denuncias verbales de supuesta malversación de caudales públicos por parte de los transportistas.



Núñez dijo que reprogramaron la reunión para la próxima semana, pero esta vez será para cuestionar a los transportistas en torno a las denuncias. De momento, el legislador no cuenta con las pruebas que demuestren las denuncias, sin embargo, dijo que decidió proponer la investigación a los demás miembros de la comisión.



Insistió en que “aparentemente” los transportistas estarían utilizando los recursos financieros que les entrega el Estado para evitar el incremento de la tarifa del pasaje, en otras actividades totalmente distintas.



Supuestas irregularidades

La propuesta fue acogida por los demás miembros de la Comisión de Infraestructura y, por supuesto, realizarán un cronograma de actividades y citaciones a los funcionarios involucrados; de igual manera, citarán a los transportistas para que respondan a las denuncias.



Entre las supuestas irregularidades denunciadas está el hecho de que no hay mejoras en las unidades de transporte, además existen cooperativas que suspenden el servicio a las 8:00 de la noche o antes de esa hora.



Según Núñez, la población continúa resintiendo el mal servicio del transporte, y el gobierno continúa con los subsidios. Para el presupuesto de 2008, el gobierno destinó 90 millones de córdobas para subsidiar el transporte en el primer trimestre, pese a que el año pasado la bancada oficialista del Frente Sandinista advirtió que en 2007 se entregaba el último subsidio al sector.



Tarifa fuera de discusión

El presidente de la comisión legislativa descartó que en estos encuentros se aborde el tema del incremento tarifario que pretenden hacer los transportistas, y aclaró que el aumento o reducción del valor del pasaje está en dependencia del precio internacional del petróleo.



Las negociaciones con los transportistas en este aspecto girarán en torno a la realización de un “estudio de costos”, para determinar de cuánto será el aumento en el valor del pasaje.



Constantemente, los transportistas han argumentado que los costos en que incurren no se sustentan con la tarifa de 2.50 córdobas, y pretenden incrementarla a 3.50.