Desaparece un buzo y tres se descompresionan

PUERTO CABEZAS, RAAN

Francisco Simons, de 27 años, es el nombre del buzo que se encuentra desaparecido desde el pasado lunes a mediodía, cuando se sumergió en las profundidades del mar Caribe en busca de langostas, y desde entonces no logró salir.



Según informaciones proporcionadas por el capitán de fragata Eduardo Sanders, jefe de la Base Naval en este puerto, desde el primer momento de la desaparición del buzo Simons, toda la tripulación de la embarcación, junto al capitán Alberto Nash, se ha dado a la tarea de búsqueda, pero hasta el momento todo a sido en vano.



Tres buzos afectados

“Producto de la búsqueda a través de múltiples sumersiones, otros tres buzos sufrieron daños que no son de gravedad, pero que requieren de atención médica, y los cuales están en camino”, dijo el jefe naval.



Hasta en horas del cierre de nuestra edición todavía no llegaban los tres buzos que eran trasladados en una lancha rápida que había salido desde Puerto Cabezas al rescate de ellos. Mientras tanto, la búsqueda continúa hasta que se dé con el buzo, y no se descarta la posibilidad que esté muerto.



Otros buzos creen que pudo habérselo llevado una sirena, que quedó entrampado y se le acabó el aire comprimido, sin embargo, la familia tiene esperanzas de hallarlo con vida, y reza sin descansar para encontrarlo a salvo.



Según se conoció, la embarcación “Marco Polo”, donde se dio el percance, es propiedad del empresario Alberto Woo, quien bajo su responsabilidad han muerto y resultado lisiados la mayor cantidad de buzos en esta zona.



El jefe de la Base Naval en Bilwi dijo que según los registros, la nave había zarpado hacia los bancos de pesca el pasado domingo 13 de enero, y el lunes era el primer día de faena, trabajo que ha sido suspendido mientras dure la búsqueda.