Ticos presentaron réplica

Corresponsal Costa Rica

El gobierno de Costa Rica presentó ayer martes ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya la réplica sobre los “derechos” de navegación que reclaman sobre el río San Juan. Con el paso de los ticos, ahora se inicia el período para que Nicaragua presente la dúplica, fase que finaliza hasta el 15 de julio.



Como estaba previsto, y en cumplimiento con la fecha fijada por la Corte, el gobierno tico entregó los documentos debidamente certificados por el agente de Costa Rica para el caso, el vicecanciller Edgar Ugalde Álvarez.



La Cancillería costarricense informó que la presentación de la réplica se realizó durante una cita con el secretario de la Corte, señor Phillippe Couvreur, que tuvo lugar a las 14:15 horas del Reino de los Países Bajos (6:15 horas en Costa Rica de ayer martes), en el Palacio de la Paz.



La réplica costarricense consiste de dos volúmenes, el primero contiene los argumentos escritos relacionados con esta segunda etapa. El segundo volumen, de anexos, contiene la prueba documental respectiva.



La controversia y demanda de los ticos se originó el 14 de julio de 1998, cuando el gobierno de Nicaragua indicó a su similar de Costa Rica que los policías ticos no podían navegar armados por el río San Juan.



Ante fallidos intentos de los ticos para que se les reconociera ese tipo de navegación, optaron por presentar una demanda contra Nicaragua ante La Haya el 29 de septiembre de 2005.



Demanda que además de sostener ese reclamo, agrega otras prerrogativas o “derechos” que aducen tener sobre el río; como la libre circulación de embarcaciones con turistas, no ser sujetos de cobro de visas cuando intenten ingresar, y el no sometiendo a los controles o requisas de los oficiales nicaragüenses acreditados en el río, entre otros.



Una vez que la Corte aceptó la demanda costarricense, los ticos presentaron la memoria el 29 de agosto de 2006, y luego Nicaragua la contramemoria.



Una vez que el gobierno nica presente la dúplica, concluye esa fase escrita del contencioso, y los jueces de la Corte definirán los plazos para la parte oral.