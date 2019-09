Finanzas de Hospital Alemán “son un verdadero desastre”

Los contralores colegiados aprobaron una auditoría especial en el Hospital Alemán Nicaragüense (HAN), después de que una auditoría financiera de cumplimiento reflejara “el verdadero desastre” con el que se manejan las finanzas de ese centro asistencial, informó el vicepresidente del ente fiscalizador Lino Hernández.



El colegiado indicó que la auditoría financiera de cumplimiento realizada de julio a diciembre de 2005, reveló que los asuntos financieros en el HAN no andan muy bien, y que es tal la magnitud del “relajo”, que los auditores ni siquiera se atrevieron a cuantificar el daño ni a hacer recomendaciones, sino sólo profundizaron en las averiguaciones a través de la auditoría.



“Estamos hablando de situaciones lamentables, como desorden en los registros contables y en los estados financieros porque no los tienen al día, gente que está trabajando sin que exista contrato laboral, y pago diferenciado de antigüedad de personas que tienen el mismo tiempo laborando”, dijo Hernández.



Agregó que otros elementos anómalos fueron desembolsos con documentos incompletos, falta de observación en la tarjeta de control de entrada y de salida del personal, así como diferencia de montos en los pagos de los turnos de médicos que se encuentran al mismo nivel.



Ayer intentamos adquirir una versión del asunto con el director Administrativo Financiero del Hospital Alemán, René Murillo, pero no contestó su teléfono ni regresó las llamadas a pesar de que dejamos mensaje.



Otra auditoría especial en Quezalguaque

Hernández informó que otra auditoría especial fue aprobada en la comuna de Quezalguaque, municipio del departamento de León. La decisión, según el contralor, fue tomada después que la auditoría financiera de cumplimiento reflejara anomalías en proyectos de construcción y remodelación, que alcanzan montos de 495 mil córdobas.



“Son varios proyectos que creo que no se ejecutaron o que se ejecutaron a medias, entre ellos la remodelación del cementerio, mejoras al parque municipal, un empedrado del parqueo frente a la iglesia y reparación de caminos”, dijo Hernández.



También en Puerto Cabezas

En la misma reunión, los contralores aprobaron auditoría especial para el municipio de Puerto Cabezas, en donde la auditoría de cumplimiento reflejó que las cotizaciones que se retienen a los trabajadores, no son enteradas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).



Otra de las irregularidades encontradas fue la emisión de egresos sin soporte hasta por la suma de 414 mil córdobas, y pagos por obras de 317 mil córdobas sin que exista evidencia de que se haya hecho la obra.