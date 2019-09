Papa obligado a suspender visita a La Sapienza

Milán / EL PAÍS

El Papa ha suspendido su visita a La Sapienza, la principal universidad de Roma, por las protestas de un nutrido grupo de profesores y alumnos, defensores de la laicidad de la investigación y críticos con el pontífice por sus ideas sobre la condena a Galileo.



En el texto de una carta, los profesores se refieren a un hecho ocurrido hace 18 años: “El 15 de marzo 1990, todavía Cardenal, en un discurso en la ciudad de Parma, Joseph Ratzinger citó a Feyerabend y dijo: ‘En la época de Galileo la Iglesia permaneció mucho más fiel a la razón que el mismo Galileo, el juicio contra Galileo fue razonable y justo’, son palabras que, en cuanto científicos fieles a la razón (...), nos ofenden y nos humillan”.



La carta ha encontrado amplio eco entre los estudiantes, que habían convocado una manifestación de protesta para este jueves. Sin embargo, el rector de La Sapienza precisó que la inauguración del año académico y la visita papal serían dos actos separados, y Benedicto XVI sería saludado como “mensajero de paz”.



El lunes ocuparon el rectorado del centro para exigir garantías de que mañana se les iba a permitir el acceso al ateneo para manifestarse contra Benedicto XVI durante la inauguración del curso académico. Y ayer el Vaticano respondió contundente. Se aplaza la visita.



Los estudiantes pertenecen a la llamada Red de Autoformación y han exigido ser recibidos por el rector, Renato Guarini. “Queremos manifestar nuestro disenso y que la ciudad universitaria sea un lugar libre, sin zonas de exclusión”, dijo un portavoz a la prensa italiana.



“Invasión vaticana”, dicen

Los jóvenes colocaron también pancartas con el lema “la ciencia es laica”. “La jerarquía vaticana está invadiendo todo el espacio político y social, pronunciándose sobre cualquier ley, dando indicaciones y criticando a los políticos, que los tiene sumisos”, denunció Piero Bernochi, líder del grupo de tendencia anarquista Cobas.



El rector Renato Guarini seguía confirmando ayer por la tarde la visita del Papa, e insistía en que su lección de este jueves tenía que ser interpretada como la de un “mensajero de paz”. Sin embargo, no tardó en llegar el comunicado del Vaticano anunciando su aplazamiento “debido a los hechos conocidos de estos días”. No ha habido “amenazas de terrorismo interno o internacional, ni de contestaciones violentas”, aclararon sus portavoces.



El debate sobre la oportunidad o no de la participación de Benedicto XVI en la inauguración del año académico alcanzó el pasado lunes su momento más delicado, cuando se publicó una carta firmada por 67 profesores, en la que se pedía al rector la cancelación de la visita en nombre de la “laicidad de la investigación científica”.



Sin embargo, muchos representantes del mundo intelectual laico italiano se pronunciaron ayer a favor de la visita del Papa en los principales diarios del país. El premio Nobel de Literatura Dario Fo, en declaraciones a La Repubblica, dijo que dudaba de la oportunidad de la invitación, pero que, sin embargo, “el derecho a la palabra es sagrado”.



También el alcalde de Venecia, el filósofo progresista Massimo Cacciari, criticó la oposición a la visita, señalando que Benedicto XVI es una gran autoridad moral y cultural, “más allá de la fe”, y que es necesario mantener un diálogo con la Iglesia.