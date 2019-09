China-Taiwán interesada en Nicaragua

El embajador de la República de China (Taiwán), señor Chin-Mu Wu, comentó que a pesar de los problemas entre los poderes del Estado en Nicaragua, su país sostendrá la cooperación y mencionó que hay inversionistas interesados en los productos generados en tierras nicaragüenses.



Sobre la pugna entre los poderes ejecutivo y legislativo, indicó que tienen plena confianza en que con el diálogo llegarán a un entendimiento, agregando que la situación no afecta la cooperación dada al gobierno nicaragüense.



“Nuestras relaciones de comercio con el Tratado de Libre Comercio entre Nicaragua y Taiwán ya está en vigencia y considero que van a aumentar. Ya hubo un encuentro con exportadores de camarones –nacionales-- y se espera que exportarán toneladas”, dijo el señor Wu considerando que algunos productos nicaragüenses tendrán muchas ventajas al no tener que pagar impuestos en su país.



Adelantó que los empresarios taiwaneses también están interesados en carnes y próximamente vendrá una misión de compradores de café, pues ese producto está ganado fama por su calidad.



Enviarán dos plantas eléctricas

Así mismo comentó que la cooperación no se detiene y a más tardar en mayo estarán en funcionamiento dos plantas de energía cada una con capacidad máxima de 40 megavatios, las cuales serán donadas por su gobierno.



Aunque el diplomático no dio fecha definitiva de llegada, calculó que las plantas estarán arribando a puerto nicaragüense en nuestro país en marzo, por lo cual estima que entre abril o mayo estarán funcionando para reducir la deficiencia de energía eléctrica que sufre nuestro país.



El valor de estas plantas es de aproximadamente 30 millones de dólares, lo cual se suma a las diferentes muestras de apoyo del lejano país asiático.



Donación a MIFAMILIA

Por otra parte, el embajador Wu hizo hizo entrega al Ministerio de la Familia Adolescencia y Niñez, de parte de una donación de dos contenedores con ropa, zapatos, juguetes y pupitres, los cuales serán destinados a niños en zonas priorizadas de León, Chinandega, Matagalpa y Jinotega.



La embajada de China (Taiwán) sirvió de puente para la entrega de la donación enviada por el Fondo Internacional de Cooperación y Desarrollo de Taiwán, y de la Fundación Simply Help, organizaciones sin fines de lucro dedicadas a obras sociales que aglutina a la comunidad taiwanesa radicada en Los Angeles (EE.UU).



La viceministra María Isabel Muñoz, recibió el donativo en ausencia de la Ministra Rosa Adilia Vizcaya que envió disculpas por no asistir.



El embajador señaló que otra forma de apoyo, se materializará en el compromiso de enviar a los damnificados por el huracán Félix 5 mil 300 toneladas de arroz, de los cuales en noviembre vino un cargamento de 350 toneladas y para el 19 de este mes arribará un segundo embarque con 400 toneladas.