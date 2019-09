Chávez ofreció todo

El presidente Daniel Ortega reconoció ayer que el FMI y la comunidad cooperante no desembolsarán ni un solo centavo de 600 millones de dólares, si antes que llegue la misión de ese organismo en febrero no está aprobado el presupuesto 2008 por el Parlamento.



“Tenemos una pistola en la sien”, dijo Ortega ante el presidente Hugo Chávez, en tono de queja: si el presupuesto 2008 no se aprueba antes que llegue la misión del FMI, el país sale del programa económico con ese organismo, y Nicaragua entrará en un colapso financiero y económico, porque no habrá un centavo para el programa económico.



Chávez prometió: “No entrarán en colapso, aquí estará esta mano amiga”



Ortega insistió en que el bloque legislativo que se le opone lo tiene contra las cuerdas. Así lo dijo al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en tono de queja, quien le expresó que Nicaragua no estará sola y que él se va con esa preocupación.



El diputado Enrique Sáenz, del “Bloque contra la dictadura”, corroboró que “si esta crisis no se resuelve, no hay presupuesto”.



El “Bloque contra la dictadura”, integrado por legisladores de ALN, PLC y el MRS, también acordó ayer impulsar la interpretación auténtica de la Ley de Amparo para dejar en claro que será inadmisible cualquier recurso en contra del proceso de formación de la ley.



Así lo informó el legislador Enrique Sáenz, Presidente del Movimiento de Renovación Sandinista, MRS.



Sáenz indicó que el diputado José Pallais, del PLC, les informó de los pormenores del encuentro ayer con magistrados sandinistas de la Corte Suprema de Justicia, CSJ.



Cinco directivos en el Bloque

Asimismo, los diputados del Bloque acordaron ayer dar trámite a la Iniciativa de Interpretación Auténtica de la Ley de Amparo y gestionar que la directiva parlamentaria incluya en su agenda esta iniciativa la próxima semana.



El Bloque cuenta con Luis Callejas, Wilfredo Navarro, Javier Vallejos y Juan Ramón Jiménez en la mesa directiva que se reúne mañana viernes.



De igual modo se reunió ayer la comisión jurídica del Bloque para formular la propuesta para la interpretación auténtica de la Ley de Amparo, en la cual queda claro que no se admite recurso alguno contra el proceso de formación de la ley. Si no se resuelvo esto, dijo Sáenz, no habrá presupuesto 2008.