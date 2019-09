Salario mínimo se sube en 15%

Sindicatos y representantes del Ministerio de Hacienda y Crédito Público se pusieron de acuerdo en incrementar el salario mínimo hasta en un 15 por ciento, la misma cantidad que el presidente Daniel Ortega adelantó durante su comparecencia ayer en compañía del presidente venezolano Hugo Chávez.



Según el acuerdo bilateral, el 15% será aplicable para todos los sectores laborales. Los ausentes en el último día de negociación de la Comisión Nacional de Salario Mínimo fueron los empresarios, quienes no llegaron a la sesión porque “no tenía mayor objeto, en tanto ya estaban dadas las condiciones para que se firmara el acuerdo”, según Mario Zelaya, representante del Cosep, tras afirmar que el presidente Ortega ya se había adelantado a la negociación.



A pesar de ello, Zelaya calificó los resultados de la mesa negociadora como “buenos”, en tanto quedó demostrado que la propuesta de la empresa privada de incrementar un 12 por ciento el salario mínimo no estaba distante de la propuesta gubernamental.



Lo que sí lamentó Zelaya es que con la firma bilateral entre los sindicatos y el gobierno se perdió la oportunidad de “lograr un acuerdo tripartito que hubiera permitido enviar un mensaje de que hay un acuerdo entre sindicatos, empresarios y gobierno, de que el incremento no afectaría los índices macroeconómicos del país”.



Luis Barboza, Secretario General del Frente Nacional de los Trabajadores, celebró el consenso alcanzado con el gobierno, y aunque reconoció que el porcentaje no era lo que ellos proponían, perfectamente se podrá, a través de los convenios colectivos y planteamientos individuales, negociar más para cada sector laboral.



Barboza aseguró que el 15% se traduce en un promedio de 280 córdobas para unos 90 mil trabajadores de la maquila, 90 mil del sector construcción, 30 mil del sector servicio, y 650 mil trabajadores del campo.