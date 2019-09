“Ninguna razón para subir tarifa de bus”

El subsidio financiero y de combustible destinado al transporte urbano de Managua está garantizado, y por lo tanto la tarifa social de 2.50 córdobas no sufrirá ninguna variación, aseguró el director del Instituto Regulador del Transporte Municipal, ingeniero Francisco Alvarado, quien advirtió que los transportistas no tienen ninguna justificación para incrementar el pasaje del bus urbano.



Buses emergentes si hay paro

“220 millones de córdobas están garantizados para asegurar la tarifa social”, dijo Alvarado, quien aseguró que ya está listo el depósito municipal para estacionar las unidades de buses cuyos propietarios de manera arbitraria incrementen el pasaje. Pero Alvarado fue más lejos: aseguró que tiene un contingente de buses emergentes que sustituirán a las unidades que sean sacadas de circulación por incrementar el pasaje de bus.



Rafael Quinto, Presidente de la Unión Regional de Cooperativas de Transporte Colectivo, amenazó con incrementar de forma unilateral de 2.50 a 3.50 córdobas el pasaje de bus urbano como consecuencia de la reducción de la cuota de combustible que el Estado entrega a las cooperativas urbanas.



“No podemos seguir siendo rehenes de un grupo de personas que no quiere someterse a los controles necesarios”, dijo Alvarado, refiriéndose a los transportistas que siguen a Rafael Quinto y que se resisten a entregar al Irtramma un informe sobre la cantidad de pasajeros transportados y kilómetros recorridos. “Sobre ese informe es que estamos reduciendo el combustible subsidiado”, dijo Alvarado.



Reducción es política de control

El director del Irtramma aseguró que la reducción de las cuotas de combustible para las cooperativas de buses urbanos se debe a una política de control de “los recursos que se dan, tanto de combustible como de dinero en efectivo, en concepto de subsidio a la tarifa social”.



“Vamos a entregar el subsidio, pero en base a un informe que la sociedad debe conocer sobre la cantidad de pasajeros que transportan a diario y la cantidad de kilómetros que recorre cada unidad”, detalló Alvarado, quien aseguró que era un absurdo que los transportistas amenacen con incrementar el pasaje a pesar que reciben de la municipalidad y el Estado el subsidio económico y de combustible.



Según el director del Irtramma, la actividad en el transporte urbano en el mes de enero se reduce, hay menos pasajeros y la flota de vehículos circula menos, por lo que gastan menos combustible.



Alvarado restó importancia a las amenazas de Rafael Quinto y dijo que se trata de un pequeño grupo. Explicó que hay otro sector que ya presentó su informe y ya está recibiendo la cuota correspondiente de combustible. “No tienen la suficiente fuerza para paralizar el transporte, y si lo hacen, ya tenemos las unidades que cubrirán los recorridos que queden desiertos”, dijo refiriéndose a las amenazas sobre un paro.



Según el funcionario, durante 2008 se ordenará el transporte urbano de Managua. “Se transformará el transporte público de Managua” y se comenzará por controlar los fondos que los transportistas reciben en efectivo y en combustible. “Cómo es posible que reciban fondos del Estado y no quieran dar un informe de lo que hacen, eso es absurdo”, señaló Alvarado.



Mitad de flota con permisos vencidos

Para Alvarado, Rafael Quinto está cometiendo muchas irresponsabilidades, y puso como ejemplo el hecho que de 400 unidades de buses que integran la Urecootraco, 200 de ellas están multadas por no tener vigente el permiso de operación.



“Quinto está arriesgando a la población al circular en vehículos que tienen vencidos los permisos de operación”, dijo Alvarado. “En teoría esas unidades con permisos vencidos tendríamos que retirarlas de circulación”, dijo, y aseguró que no lo hacen porque no había un depósito municipal, pero informó que a finales de enero estará listo el depósito de la municipalidad donde serán llevados los buses que se saquen de circulación.



Para Alvarado, Quinto debería poner el ejemplo en su actuar frente a los usuarios de buses, “pero no lo hace, la cooperativa ‘Samuel Mairena’, de la que es presidente, tiene 31 permisos, de ellas 19 unidades circulan con el permiso vencido. Otra cooperativa que circula ilegal es la Divina Luz, que tiene 37 unidades, y de ellas 34 tienen el permiso vencido, mientras la cooperativa ‘Ricardo Morales Avilés’, de 43 permisos, 37 tiene vencidos, todos ellos son los que apoyan a Quinto”, dijo.



En cambio, la cooperativa Colón tiene 82 permisos y todos están vigentes, y la cooperativa “Parrales Vallejos”, de 101 permisos, sólo 19 tiene vencidos, los que están en proceso de legalización. “Esos son ejemplos de cómo deben actuar los transportistas”, dijo Alvarado.