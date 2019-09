Presidencia pagó frustrado mitin en el Estadio

La Presidencia de la República compró al menos el 80 por ciento de los boletos de la zona de home plate para el juego celebrado el pasado martes, y en el cual estuvieron presentes los presidentes Daniel Ortega, de Nicaragua, y el venezolano Hugo Chávez, informaron fuentes bien conectadas al Ejecutivo.



Las fuentes agregaron que la Presidencia también asumió los gastos de transporte de las personas que asistieron al Estadio Dennis Martínez desde los diferentes distritos de Managua. Para ello se necesitó del servicio de 125 buses de diferentes cooperativas, que llevaron entre 40 y 45 personas cada uno, y por los que pagaron 1,200 córdobas por cada unidad alquilada.



EL NUEVO DIARIO consultó a varios miembros de cooperativas de transporte urbano que prestaron sus servicios a la Presidencia, y ellos confirmaron los costos de 1,200 córdobas por unidad este martes, lo que significa que sólo en transporte se pagaron 150,000 córdobas.



La Presidencia también asumió los costos de las gorras y banderas de Nicaragua, rojinegras y de Venezuela, que fueron repartidas entre los que abordaban los buses.



Cálculos no oficiales estiman los gastos en cerca de medio millón de córdobas entre taquilla, accesorios y transporte, más una cantidad no determinada para viáticos a trabajadores del Estado que fueron “escogidos” para hacerle barra al presidente Chávez.



El principal argumento de la directiva del Bóer, por medio de Ajax Delgado, fue que de la localidad de home plate se dieron a hacer menos boletos para evitar que los revendedores hicieran negocio redondo, y para que el palco principal no se viera excedido de público, como ha ocurrido en otras finales.



CPC revendieron

Al final eso no ocurrió y el Estadio se llenó de bote en bote, con mucha gente disgustada porque tuvo que comprar sus boletos en reventa a los vende-tiquetes y a algunos cientos de miembros de los CPC que vendieron sus tiquetes de la localidad de home plate para comprar las de gradería, que costaban menos, y así ahorrarse algún dinero.



Ayer se intentó hablar con Delgado para ver si podía explicar la venta de los boletos y por qué dirigentes del FSLN, como Fidel Moreno, Xóchitl Ocampo y José Treminio andaban sus propios talonarios de boletos, pero un asistente respondió cada vez, que el directivo siempre estuvo ocupado en la organización del segundo juego que se realizaría en Masaya.



Sin embargo, las fuentes de gobierno aseguraron que fueron pocos los boletos de home plate que llegaron a la boletería (20 por ciento), pues la mayoría fue comprada por la Presidencia para luego repartirlos entre simpatizantes del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y miembros de los Consejos del Poder Ciudadano, que saturaron las instalaciones del Estadio “Dennis Martínez”, mientras miles de aficionados se quedaron sin ver el juego por falta de boletos, ya que incluso la Presidencia compró boletos para las otras localidades que también se vieron saturadas de banderas rojinegras.



“Incluso la directiva del Bóer mandó a traer los tiquetes que había distribuido a sus amigos y familiares, porque se tenía que garantizar la mayor cantidad de personas que vitorearan al presidente Ortega y al presidente Chávez en el juego”, dijo una de las fuentes.



Contralores inquietos

Los contralores colegiados Lino Hernández y Guillermo Argüello Poessy se mostraron inquietos con lo ocurrido en el Estadio, y señalaron que plantearán hoy a sus demás colegas en la reunión ordinaria del Consejo Superior, la posibilidad de solicitar a la Presidencia información al respecto.



“La verdad es que es extraño todo lo que pasó ahí, porque se dice que a la gente la recogieron en unos buses y les regalaron la entrada, habría que ver de dónde salió todo ese dinero”, dijo Hernández, Vicepresidente del ente contralor.



“Si (el dinero) salió de la Presidencia, es fiscalizable, y entonces tendríamos que preguntar de qué rubro del Presupuesto de la Presidencia se obtuvo y cuál fue la justificación para hacerlo, porque se trata de recursos públicos de los que se tendría que rendir cuentas, si es que efectivamente salió de ahí”, dijo por su parte Argüello Poessy.



Intentamos conversar del tema con el presidente de la Contraloría, Luis Ángel Montenegro, pero no respondió a nuestras llamadas ni a nuestros mensajes.



Igualmente no se sabe cómo se fiscalizó el dinero para la compra de juguetes y la contratación de Carlos Vives, mismo que también salió de la Presidencia.



Cordero “pasa la bola”



El presidente de la Liga Nicaragüense de Béisbol Profesional, LNBP, Edwin Cordero, comentó que los equipos miembros de la Liga Profesional tienen autonomía en el manejo de sus juegos cuando les corresponde ser equipo de casa.



“El control lo tenía el Bóer, era el encargado de organizar todo, a como le corresponde al San Fernando para hoy (ayer); la única participación que teníamos era la entrega de los premios, nada más, no teníamos nada que ver nosotros”, dijo telefónicamente Cordero.



“Sobre las entradas al Estadio, de eso se encargó el Bóer, no tenemos nada que ver nosotros en eso”, insistió.



Entre los aficionados y la crónica deportiva hubo una marcada inconformidad y preocupación por la politización de que fue objeto el primer juego de la Serie Final de la Liga Profesional, que podría verse afectada en el futuro, aunque Cordero no lo considera así en este instante.



“Esa es una cuestión circunstancial, nada tiene que ver con la organización de la Liga”, dijo Cordero.



Al momento de la entrada de los presidentes Ortega y Chávez al Estadio, se jugaba el cierre del octavo inning; bateaba Jimmy González, y el partido se suspendió ligeramente, a lo que Cordero apunta, fue por la competencia informativa.



“Así sucedió, los fotógrafos y camarógrafos que estaban en el terreno le metieron ruido a la cosa cuando vieron entrar a los presidentes, y se rifaron, se movieron a la parte de home para estar tomando fotos, y eso suspendió el juego. Los árbitros quisieron apartarlos y hasta la Policía tuvo que intervenir”, dijo Cordero.



Efectivamente la llegada de Chávez al Estadio provocó dos reacciones: por un lado los fotógrafos se tomaron el terreno para captar la imagen del presidente venezolano.



En ese momento la diputada Ocampo le regaló una camiseta del Bóer con el apellido del gobernante venezolano, quien la tomó y la agitó en círculos por unos momentos. La otra reacción ocurrida en el estadio, que de hecho ya se volvió a llamar “Rigoberto López Pérez” y no “Dennis Martínez”, según confirmó el propio presidente Daniel Ortega, fue cuando las barras de los CPC empezaron a corear vivas y consignas a Chávez, mientras la mayoría poco a poco comenzó a vitorear al Bóer.



“Bóer, Bóer, Bóer”, se impuso a “Chávez no se va”



¡Uh, ah, Chávez no se va!, coreaba un grupo al momento que entraba Chávez, y luego, cuando el Bóer llenó las bases, la euforia de los aficionados elevó el grito de “Bóer, Bóer, Bóer”, al grado de que en el coloso de concreto se oyeron más las vivas al Bóer que a Chávez, a pesar de los esfuerzos de las portátiles que agitaban sus banderas.



Entre quienes manejaban una de las portátiles que rodeaba el palco presidencial donde se encontraba Ortega y Chávez, destacaba el ex diputado Fidel Moreno, así como miembros del gabinete e hijos de diputados, que hacían todo lo posible por lograr que sus gritos se oyeran más que la encendida barra que en un solo pulmón gritó: “¡Bóer!” y echó a perder la intención de que el Estadio se uniera al mitin organizado por el gobierno.