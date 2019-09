Chávez: Uribe evita paz

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, aseguró ayer que el gobierno de Colombia “es un instrumento del imperio que no quiere la paz”, al tiempo que minimizó una nota de protesta del gobierno colombiano en la que le piden que no se inmiscuya en los conflictos internos de ese país. “¡Te equivocaste compadre! Chévere, good bye”, expresó Chávez a Uribe.



Chávez aseguró que desde Bogotá, oficiales estadounidenses y colombianos conspiran para asesinarlo y para provocar un conflicto armado entre Venezuela y Colombia.



El mandatario venezolano leyó el comunicado de la Cancillería de Colombia, en el que invoca tres artículos de la Carta Magna de la Organización de Estados Americanos (OEA). “Que sigan mandando notas, nosotros sólo queremos la paz, ¿verdad, Daniel?”, dijo Chávez.



Acto seguido, recargó su discurso contra Uribe, quien según el mandatario bolivariano, no quiere desmilitarizar su país, por ello, detuvo la liberación de Clara Rojas y Consuelo González en diciembre pasado a pedido del presidente de los Estados Unidos, George Bush.



Uribe quiere la guerra

“Ahora (Álvaro Uribe) se está haciendo la víctima. Bush quiere guerra, por tanto, Uribe también quiere guerra”, aseguró.



“Los Estados Unidos son los mayores secuestradores del planeta. El primer terrorista de este planeta se llama George W. Bush”, afirmó Chávez, quien en todo momento fue secundado por el presidente Daniel Ortega.



También Ortega

Ortega rememoró el conflicto que tuvo con Colombia luego de llamar hermano al jefe de las Fuerzas Revolucionaras Armadas de Colombia (FARC), Manuel Marulanda.



“A mí ya me mandaron notas, pero no pueden silenciarnos, no pueden silenciarnos, Hugo”, dijo Ortega, vestido con camisa rosado chicha. Chávez replicó: “¿Por qué no te callas chico?”, y todos los presentes rieron a carcajadas.



Solución política

“Nuestra batalla es por la paz”, dijo Chávez, quien agregó que el conflicto armado de Colombia no tiene solución militar, por cuanto hay que buscarle una solución política. “Pero el gobierno de Colombia dice que van a acabar con la guerrilla. Si no han podido (acabar con las guerrillas) en 60 años, tampoco lo podrán hacer en 600. Así como tampoco la guerrilla llegará al poder por las armas”, dijo

Chávez leyó el editorial de hoy del diario estadounidense Washintong Post en el que, entre otras cosas, habla del socialismo del Siglo XXI a “medio coser” que promueve el mandatario venezolano.