Critican politización de la Serie Final de béisbol

La manipulación de la actividad beisbolística del martes, por parte del partido de gobierno, fue considerada por organismos defensores de los derechos humanos como una falta de respeto al derecho a la distracción sana consignado en la Constitución Política de la República.



Marcos Carmona, Director del Consejo Permanente de Derechos Humanos (CPDH), señaló que lo malo no fue que los mandatarios llegaran a ver el partido, ni que invitaran a tantos simpatizantes partidarios sandinistas, el problema fue que la actividad se politizara con banderas rojinegras, camisetas y una que otra consigna.



“Se quitó un espacio de diversión a los fanáticos del béisbol, pues en el lugar a lo que muchos iban era a apoyar a su equipo favorito”, dijo Carmona, agregando que buena cantidad se quedó sin entrar para dar prioridad a los miembros de los Consejos del Poder Ciudadano, que fueron convocados y movilizados para alabar a los mandatarios.



Por su parte, Gonzalo Carrión, Director del Área Jurídica del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, comentó que la situación no era nueva, pues los políticos siempre tratan de aprovechar los espacios deportivos para propagandizarse.



“La fanaticada busca cómo entretenerse, desahogarse, olvidarse durante un par de horas de los problemas económicos y políticos, sin embargo, repentinamente, el momento se recargó con banderas partidarias, haciendo que la actividad deportiva perdiera colorido”.



Señaló que está bien que se movilice a las barras sandinistas para darle respaldo a su representante político, y la bienvenida al mandatario venezolano que tiene muchos simpatizantes en Nicaragua, pero para eso había plazas y parques donde podían hacer sus demostraciones sin necesidad de irrumpir en medio de una distracción deportiva totalmente independiente.



Como fanático del béisbol, Carrión consideró que no era ni el lugar ni el momento para hacer politiquería.



“Sencillamente fue una manipulación política, y eso no me parece apropiado”.