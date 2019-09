Despojan a niños damnificados de sus mochilas escolares

BILWI

Unos trescientos mil paquetes escolares que comprenden mochilas, cuadernos, lápices y otros útiles escolares donados para los niños afectados por el Huracán “Félix” y que no han sido distribuidos en su totalidad, están siendo trasladados a las bodegas del Mined central desde esta ciudad por órdenes del ministro de Educación, Miguel Ángel De Castilla, se conoció.



La información fue dada a conocer por una fuente a EL NUEVO DIARIO en el momento en que un camión tipo rastra, color blanco, placa CH 07082, era cargado en las bodegas de la Empresa Portuaria Nacional, donde se guarda toda la ayuda para los damnificados por el huracán.



Amenazan a periodistas

Al momento que nos presentamos al lugar notamos que efectivamente se cargaba un camión, pero soldados del Ejército de Nicaragua que resguardan la entrada, restringieron el paso y nos amenazaron montando sus fusiles por si poníamos un paso adelante, a pesar de la explicación que les dimos de que éramos periodistas.



“A mí me vale quiénes sean”, dijo un sargento de apellido Zapata, quien junto con otros dos soldados se creía “Rambo”, e intentó quitarme la cámara.



Los cierto es que se trata de una donación del gobierno de Venezuela para los damnificados por el huracán, según lo que las mismas autoridades manifestaron al momento de la recepción de la ayuda, “o si no, que lo desmientan”, dijo una enfermera que salía de su trabajo y pasaba por el lugar y miraba lo que pasaba. “Se están llevando las mochilas y cuadernos de nuestros hijos”, dijo esta mujer.



Son para todo el país, dicen

La delegada del Mined en esta ciudad, Jessica Rocha, manifestó que lo que pasa es que la donación no era sólo para los afectados por el huracán, sino que se trata de una donación para todo el país, “porque son muchas las mochilas para que sólo sean para la RAAN”.



En una misiva enviada por el ministro de Educación, Miguel De Castilla, al secretario general del Sinapred, coronel Ramón Arnesto Soza, le solicita entregar a Randy Hernández, supervisor de educación, las mochilas que serán trasladadas a las bodegas centrales del Mined en Managua. Vecinos del lugar donde se encuentran ubicadas las bodegas dijeron que ésta no es la primera ocasión que sacan la ayuda en camiones rumbo a Managua.



Una fuente ligada a la distribución dijo que toda la ayuda que se está trasladando al Pacífico está destinada a los CPC, de cara a las elecciones municipales. Agregó que en días pasados fueron quemadas varias toneladas de ropa que llegaron en un barco venezolano y que se habían mojado al momento de la descarga, y como no la habían entregado, se dañaron.