Ana Julia Guido cita a gerentes de bancos

La fiscal general adjunta, Ana Julia Guido, informó ayer que los banqueros serán llamados a partir de mañana viernes para entrevistarlos dentro de las investigaciones de los Certificados Negociables de Inversión (Cenis).



Los primeros entrevistados serán: Arturo Arana y Luis Rivas, de Bancentro, Presidente Ejecutivo y Gerente General, respectivamente de la institución financiera, informó Guido.



La próxima semana comparecerán los directivos de Bancentro y del BDF, indicó Guido, tras reiterar que se trata de una investigación técnica.



Los otros tres

Indicó que ayer presentaron la solicitud de levantamiento de sigilo bancario para los ex miembros de la Junta Directiva del Banco Central de Nicaragua (BCN) Benjamín Lanzas, Ricardo Parrales y Silvio Conrado.



Los tres últimos conformaban el Consejo Directivo del BCN, junto al ex ministro de Hacienda y Crédito Público, Eduardo Montealegre, Mario Alonso Icabalceta y Benjamín Lanzas, que tomó la decisión sobre la venta de bienes provenientes de los bancos llevados a liquidación forzosa, los cuales tenían un valor de más de 400 millones de dólares.



Guido también informó que ya solicitaron a la Procuraduría General de la República (PGR) que tome las medidas legales pertinentes para impedir la venta de bienes a terceros. Aclaró que el levantamiento del sigilo bancario para Eliza McGregor de Montealegre tiene como objetivo verificar si hubo algún traspaso de acciones y bienes de su esposo, Eduardo.



Otra diligencia es la petición a la CGR de las declaraciones de probidad de todos los ex funcionarios investigados. Guido informó que la Superintendencia de Bancos (SIB) aún no le ha enviado la información recabada con el levantamiento del sigilo bancario.