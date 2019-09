Reprograman juicio a Pedro Solórzano

El fiscal Juan Manuel Canelo confirmó ayer que el juicio que estaba programado para esta semana en contra del ex ministro Pedro Solórzano y otros ex funcionarios del Ministerio Transporte e Infraestructura, MTI, acusados por malversación de caudales públicos, fue reprogramado.



Canelo explicó que como Solórzano y los otros acusados gozan de medidas alternas a la prisión, el juez que conocerá la causa, mismo que deberá ser elegido por sorteo, tiene más tiempo para programar la vista oral y pública.



El Código Procesal Penal establece un periodo de seis meses para celebrar juicio y dictar sentencia en aquellos procesos donde no hay reo detenido. Cuando él o los acusados están presos, el plazo para procesar y sentenciar a una persona es de tres meses.



Solórzano fue acusado en noviembre del año pasado por la supuesta autoría del delito de malversación de caudales públicos en perjuicio del Estado, hasta por 911 mil 210 córdobas con 23 centavos.



Junto a Solórzano también fueron acusados Jorge Hayn y Fausto Carcabelos, ambos ex viceministros, y Alejandro Ríos, ex secretario general del MTI.



Según la acusación, Solórzano utilizó fondos que estaban presupuestados para reparar y habilitar carreteras y caminos rurales, para patrocinar transmisiones de béisbol, mensajes del ex presidente Enrique Bolaños y pagar becas, hechos que los otros acusados avalaron y autorizaron.



El delito acusado habría ocurrido entre el 29 de agosto de 2003 y el primero de octubre de 2004, periodo en el cual Solórzano suscribió 25 contratos con diferentes radiodifusoras.