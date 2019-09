Mined analiza el desastre de los bachilleres

“Lamentable”, así se refirió el ministro de Educación, Miguel De Castilla, sobre los resultados de los exámenes de admisión que practicaron las universidades públicas del país. La coordinadora del Foro de Educación y Desarrollo Humano, Luz Danelia Talavera, expresó que esto se debe a la falta de atención a los primeros años de estudio, así como a las deficientes condiciones de los centros educativos.



“Las notas de la UNAN-Managua son peores que las de la Universidad Nacional de Ingeniería, y el fracaso es peor, porque en la UNI se presentaron dos mil estudiantes, y en el otro recinto más de nueve mil, donde sólo 252 probaron el examen, es decir, el 2.6%”, expresó el Ministro de Educación.



El funcionario afirmó que esta institución no puede evadir la responsabilidad sobre esos resultados catastróficos, y por ello se reunirá la próxima semana con los rectores de las cuatro universidades públicas, académicos y representantes del Mined para realizar un plan a corto y mediano plazo y evitar esta cantidad de aplazados.



Pruebas preuniversitarias

Una de las medidas que tomará el titular del Mined es la capacitación de los maestros de español y matemáticas de cuarto y quinto año de secundaria. De Castilla solicitó a las universidades que presenten los resultados de las pruebas y que brinden recomendaciones, con el fin de buscar una solución a esta problemática que se presenta año con año.



Además, dijo que otra de las disposiciones podría ser que los mismos centros educativos les realicen a los estudiantes de quinto año pruebas parecidas a las que hacen las universidades, por lo menos dos veces al año.



“Con esto se pueden ir monitoreando los conocimientos que tienen los muchachos referente a las clases de español y matemáticas. Éste es el compromiso del Ministerio de Educación, preparar a los estudiantes previo al examen de admisión en las universidades”, dijo el titular del Mined.



“Se debe exigir más”



Para la académica Luz Danelia Talavera, el hecho de que las universidades públicas hayan bajado el puntaje para el ingreso a los recintos es nada más un reflejo de la baja calidad educativa. “Las universidades no deben renunciar a la exigencia, sino responder a la exigencia, y eso va a ser posible cuando exista calidad en la enseñanza”, dijo la coordinadora del Foro de Educación.



Comentó que el problema de los exámenes en las universidades es que se están elaborado de modo que los alumnos lo analicen, pero los estudiantes realizan las pruebas de manera mecánica. Talavera señaló que los programas académicos están bien elaborados técnicamente, pero no para ser desarrollados en las condiciones reales.



Agregó que los maestros “no sólo se deben enseñar con saliva, sino darles los recursos necesarios como: aulas decentes, mobiliarios, dotar las escuelas de laboratorios, capacitar al docente, mejorar su salario; todo esto ayudará a que los estudiantes aprendan más”.



Ambos entrevistados coincidieron que este problema no debe arreglarse de forma aislada, sino buscar una respuesta integral donde estén presente todos los subsistemas educativos.