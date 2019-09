Muere padre García, párroco de Jinotega

Jinotega

A las once y 54 minutos de la mañana del martes, las campanas de la Catedral de San Juan, de la ciudad de Jinotega, comenzaron a repicar, anunciando que el querido sacerdote, hermano y pastor, Anastasio García Ortigosa, partía al eterno descanso.



Después de una solemne misa oficiada por su excelencia fray Enrique Herrera, Obispo de la Diócesis de Jinotega, a la que asistió una muchedumbre de fieles, familiares y amigos del padre “Tacho”, como era conocido el sacerdote, el féretro salió de la catedral hacia el cementerio municipal.



Antes que su cuerpo fuera depositado en el campo santo, se realizó un recorrido por las principales calles de la ciudad, donde además de los religiosos, estaban presentes las autoridades municipales y delegados departamentales, ya que el padre “Tacho” se había ganado el corazón de los jinoteganos, hasta llegar a ser nombrado Hijo Dilecto de La Ciudad de las Brumas.



Dentro de su andar como religioso, el padre “Tacho” fue un sacerdote que no buscó dinero para comprarse una camioneta o una sotana de primera, y siempre anduvo a pie, a caballo o al raid, que era la forma de movilizarse para visitar enfermos, presos, tomadores consuetudinarios, el hogar de ancianos y otros lugares.



Muchos jinoteganos lo recuerdan como un sacerdote servicial. La orden religiosa a la que pertenecía le enviaba dinero, pero él lo repartía entre los necesitados. Era popular y querido por la población, y no se despegaba su bastón y su sombrero, el que sólo se quitaba cuando oficiaba.



A pesar de haber nacido en Navarra, España, manifestaba ser más jinotegano que los nacidos en este lugar, por lo que afirmaba que jamás se marcharía de su Jinotega querida.



El padre Anastasio García Ortigosa fue sorprendido por un cáncer terminal que terminó con su vida a los 86 años. Era el cuarto de una familia de seis hermanos, cuatro de ellos religiosos, según nos manifestó el también profesor religioso de la orden Hermanos Maristas, Rafael García Ortigosa, de 90 años.