¿Transfusión de agua para el Xolotlán?

Para limpiar el Xolotlán, cuyas aguas, afirman expertos, contaminan al Gran Lago de Nicaragua, el doctor Jaime Incer Barquero recomendó prácticamente una transfusión de agua viva del Cocibolca.



Sería una transfusión y se podría sacar el agua sucia en un canal hacia el Pacífico por la zona de El Tamarindo, dijo, al tomar como matriz el megaproyecto que hace cuatro décadas formulara el ingeniero Modesto Armijo.



¿Cómo es que este lago de Nicaragua, con toda su grandeza aprovechable va a la deriva? ¿Por qué hemos llegado a esto, doctor Incer?

Por displicencia, ignorancia. Lo mismo pasó con el Xolotlán. Hace 82 años comenzó a ser contaminado y nadie le puso mente.



Últimamente comenzamos a pensar en eso y fue una iniciativa mía en Marena en 1992, para conseguir los primeros recursos para ver cómo recuperábamos el Lago de Managua. Consecuencia de eso es que se hacen hoy las lagunas de oxidación, pero hay una diferencia entre la concepción que teníamos con la actual.



Manejo integral de la cuenca

La nuestra concebía el manejo de toda la cuenca, un manejo integral. En cambio, la de hoy –-el plan-- es sólo el manejo de las aguas negras.



Quiere decir que el agua a la vuelta de diez años no va a contar con la podredumbre y el hedor que tiene el Lago de Managua. Pero va a seguir siendo un lago oscuro, sedimentado por todos los lodos que le caen de la cuenca, y además va a seguir siendo contaminado porque la contaminación no sólo es bacteriológica; todas las basuras van a parar al lago.



Basurero subacuático

Quiero decirte que es el más grande basurero subacuático del continente. La mitad es agua y el resto plástico, desperdicios, y todo lo que querrás.



¿Por qué? porque en 80 años nadie le puso mente. Y ahora, sólo se va a recuperar un aspecto, y seguirá siendo contaminado, y la única forma de medio remediar el problema es un megaproyecto como el que concibió el ingeniero Armijo, hace 40 años.



Este programa consistía en transferir agua del Lago de Nicaragua al Lago de Managua, una transfusión, y sacar el agua sucia en un canal hacia el Pacífico por la zona de El Tamarindo.



¿No será igual al contaminar el Pacífico?

No, es tan enorme que se traga toda esa contaminación, y es un proceso paulatino, un lavado de estómago que va a durar 50 años.



Así podemos salvar el lago de Managua, de otra manera no hay salvación, porque hay un basurero en el fondo, y hay otras actividades que contaminan por la agricultura y la industria en los alrededores y por la basura sólida.



Cuando hablo del proyecto Armijo, hablo de aquí a 50 años.