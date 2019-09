Jueces ya no confían en promesas de la Suprema

El presidente de la Asociación de Jueces de Nicaragua (Ajumanic), Carlos Padilla, informó ayer que aún realizan las consultas con las diferentes delegaciones departamentales para decidir si desmontan la huelga iniciada la semana pasada o la continúan.



Afirmó que hay voluntad de ver cómo se soluciona el problema, pero mientras no se consulte a todas las delegaciones, no pueden pronunciarse, porque la huelga inició con el respaldo de todos.



Paro continuará

Indicó que tal vez el viernes terminen de hacer las consultas con las delegaciones departamentales, y mientras tanto, el paro escalonado continuará. El martes, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se comprometieron con la directiva de Ajumanic a aprobar la Normativa de la Ley de Carrera Judicial antes del 30 de enero, y a cambio les pidieron desmontar la huelga.



No obstante, indicó Padilla, entre algunos miembros de Ajumanic existe desconfianza porque en diciembre los magistrados se comprometieron a aprobar lo mismo antes de vacacionar, y al final no lo hicieron.



Por su parte, los sindicatos de trabajadores de los juzgados se reunieron ayer con una comisión de la CSJ para plantear sus demandas de cumplimiento a las cláusulas del convenio colectivo. Los sindicalistas también se encuentran en consulta con las delegaciones para decidir si mantienen o no la huelga.



Paros también en Somoto

También los 12 juzgados locales de igual número de municipios de Nueva Segovia, además de los distritales para lo Criminal y lo Civil, con sede en esta ciudad, se sumaron al paro de labores convocado por la Federación de Trabajadores Judiciales de Nicaragua (Fetrajudn), para demandar el cumplimiento del convenio colectivo a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).



Ariel Lozano, Secretario General de Fetrajudn en el departamento, confirmó que todos los empleados de las oficinas judiciales estaban en huelga, igual que sus colegas de todo el país.



Dijo que por este momento sólo atienden los juicios programados y la ruta crítica para los casos de delitos más graves, como violaciones y asesinatos. Reiteró que la huelga se mantendrá hasta que les resuelvan satisfactoriamente sus demandas.