Rottweilers y balas esperan a turistas en playa “El Congo”

ISLA DE OMETEPE

Una pequeña pero apreciada playa de arena gruesa, ubicada en las costas del municipio de Altagracia, en la Isla de Ometepe, continúa siendo una atracción para turistas nacionales y extranjeros, pero quienes se atreven a llegar a estas costas, se arriesgan a sufrir los ataques de dos feroces perros rottweilers o recibir balazos, tal y como le sucedió al turista estadounidense Steven Colbert, de 39 años.



El turista relató a End que desde el 20 de noviembre del año pasado llegó a la Isla de Ometepe, acompañado de su esposa, y se hospedó en el Hotel “La Isla de Los Monos”, ubicado en la comarca Mérida, municipio de Altagracia. Dicho hotel es propiedad de Jacinto Hurtado y éste alega que su terreno colinda con las costas de playa “El Congo”, por lo que los turistas que lo visitan se sienten atraídos por dicha playa, tal y como le sucedió a Colbert y su esposa.



Sin embargo, cuando el turista norteamericano llegó a las costas de la playa fue recibido a disparos por parte de dos vigilantes del señor René Molina Valenzuela, quien fue diputado en la época de los Somoza y ministro de Turismo durante la presidencia de doña Violeta Barrios de Chamorro.



“Cuando ingresé a las costas los dos vigilantes del señor Molina me salieron con armas y dos perros Rottweilers, y realizaron disparos al aire y luego el señor Molina me dijo que estaba dentro de su propiedad y que era prohibido pasar por ese lugar, ya que no quería a nadie en las costas y que lo mejor para mí era que regresara a mi país”, exclamó el extranjero.



Llamado al Estado

El turista norteamericano denunció el caso ante la Policía de Rivas por exposición de personas al peligro, e hizo un llamado al Estado para que analice lo que está sucediendo en esa playa.



Por su parte, el propietario del hotel detalló que el problema de acceso a las costas de playa “El Congo”, surgió hace diez años, cuando el ex ministro de Turismo compró un terreno que colinda con el costado sur del establecimiento, y que al igual que su propiedad, colinda con las costas del Gran Lago, “que son áreas municipales, pero el señor Molina Valenzuela dice tener poder en las altas esferas del gobierno y tiene las costas privadas, y obstruyó el paso construyendo un muro metálico”.



De acuerdo con la versión de Hurtado, Molina Valenzuela pareciera gozar realmente de poder, ya que en agosto del año pasado lo acusó ante el Ministerio Público por exposición de personas al peligro y delitos contra el medio ambiente, por construir un muro que va desde la calle que atraviesa por la comunidad hacia el lago, pero según él, es la fecha y nadie ha hecho nada.



Esto, según él, perjudica el turismo, “ya que los turistas que se vienen a hospedar también quieren tener la salida a la playa “El Congo”, y la Alcaldía de Altagracia también conoce el problema, y aunque ha tratado de despejar el camino a la costa, se ha olvidado del tema”, expresó el hotelero.



Por su parte, Molina Valenzuela ha manifestado en otras ocasiones que el muro que está frente a la playa “El Congo” está dentro de una propiedad que le compró a la cooperativa “José Ignacio Cruz Ponce” R.L., la cual aparece inscrita en el Registro Público de Rivas con el número registral 26,737, asiento uno, folios 93-294, tomo 272.



Entre los linderos de la propiedad se detalla que la misma colinda al oeste con el Gran Lago, y es por ello que Molina Valenzuela alega que ubicó el muro dentro de su propiedad.