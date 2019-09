Judaísmo nica alborozado

Después de varias décadas sin presencia ni celebraciones religiosas judías, Managua cuenta con una comunidad que basa su fe en las leyes que su Dios dictó desde el Sinaí a Moisés. Y esas leyes fueron recibidas recientemente en la capital a través de los rollos de la Torá, que una familia en Estados Unidos entregó a los creyentes locales.



El acto fue considerado trascendental para los 40 miembros de la comunidad judía que todavía hoy no cuentan con sinagoga ni rabino, sin embargo, “vamos en proceso de crecimiento”, de acuerdo con dos integrantes de esa confesión.



Tras el triunfo de la Revolución Sandinista, en julio de 1979, la mayor parte de los judíos emigró a Estados Unidos y a otras naciones. La sinagoga fue cerrada, y a mediados de los años 80 fue de nuevo abierta, previa autorización de las autoridades revolucionarias.



La visita de Koch

Para entonces, el alcalde de Nueva York, el judío Edward Koch, visitó Nicaragua, y entre los lugares a donde él solicitó ir, se encontraba el edificio que sirvió de templo, ubicado donde ahora es una conocida funeraria, cerca de la pista Cardenal “Miguel Obando”.



“No contamos con recursos para abrir la sinagoga”, confesó Mónica Naar Pardo, una colombiana casada con un nicaragüense, de sangre y fe judaicas.



Para que sea abierta una sinagoga, de acuerdo con las leyes de esa religión, se requiere de diez varones. En la actualidad, ese número es superado, no obstante, la comunidad es pequeña como para financiar una sinagoga.



Eduardo Translateur, presidente de la Congregación Israelita de Nicaragua, precisó que la misma está compuesta por creyentes no sólo de origen judío y nicaragüense, sino de otras nacionalidades, como colombianos, guatemaltecos, israelíes y británicos.



Contrario a los evangélicos y católicos, que celebran sus oficios los domingos, los judíos se reúnen la noche del viernes, porque para los seguidores de esa religión los días se inician al caer el sol. Así se recibe el sábado, cuando no participan de ninguna actividad, ni siquiera de carácter religioso.



El mes pasado fue histórico. Mónica Naar señala que se realizó la celebración del Recibimiento de la Torá en casa de Jimmy Najman, “un miembro de nuestra comunidad”. No se trata de un libro como el que tradicionalmente conocemos, sino de lo que vemos en las películas que pasan durante la Semana Santa.



La ceremonia

La Torá, compuesta por Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, no es una edición comercial salida de alguna imprenta. Por ejemplo, los rollos que hoy se encuentran en Managua fueron escritos a mano, con una letra impecable, sin ningún error o tachadura. Su caligrafía debe ser pulcra, y no es cualquier letra que puede darse el lujo de transcribir el Pentateuco que se encuentra en cualquier Biblia católica o evangélica.



Para leer los rollos su lector debe cubrirse con el talit, los lunes y jueves, y con el tefilén --amarrado alrededor de la frente--. Los tefilén son unas cajitas hechas de cuero de animal puro, que por dentro tienen un pergamino escrito con cuatro secciones de la Torá: Éxodo 13: 1-10; Éxodo 13: 11-16; Deuteronomio 6: 4-9 y Deuteronomio 11: 13-21.



Interrogados por qué es muy poca la comunidad judía en Nicaragua, puesto que en los otros países de Centroamérica hay mayor presencia de devotos de esa religión, indicaron que “los que se fueron y volvieron han venido paulatinamente. Es un proceso que ha llevado tiempo acomodarse, organizarse y tener la suficiente cantidad de personas que quieran apoyar el fortalecimiento comunitario”.



El presidente de la Congregación dijo que “estamos en la directiva desde el año pasado, hemos celebrado todas las actividades religiosas del calendario judío hasta la fecha. No quiere decir que no había comunidad, pero estaba apenas organizándose”.



¿Qué expectativa tiene para que la fe judaica pueda crecer como las iglesias cristianas?

No es común en el judaísmo estar en proceso de evangelización, no andamos buscando nuevos adeptos. Sin embargo, aquellos no judíos que quieran por mutuo propio acercase al judaísmo y convertirse, están más que bienvenidos. Recibimos, pero no buscamos.



¿Se puede abrazar esta religión desde cualquier raza?

Sí. Hay una comunidad judía, pero no hay sinagoga. Contamos con 40 personas. Es una composición bastante heterogénea, de muchos lugares diferentes. La Junta Directiva ha tratado de hacer una serie de labores para que haya unión y se desarrolle todo tipo de actividades religiosas, sociales y culturales. Tenemos relaciones con las comunidades judías de toda América Latina y con organizaciones judías grandes que de una u otra forma rigen los destinos de nuestras comunidades en el mundo.





Ortodoxos y reformistas

¿Qué significado tiene el resurgimiento del judaísmo en Nicaragua y la venida de estos rollos?

Tiene un gran significado. Para los judíos no hay nada más sagrado, por un lado, y nada más importante por el otro, que la Torá. Es en base a la Torá que nosotros sostenemos todos nuestros preceptos religiosos. La Torá fueron los libros de la ley entregados por Dios a Moisés en el Monte Sinaí. Y es de la Torá judía que todas las religiones monoteístas en el mundo han sacado sus bases, sus fundamentos para establecer sus principios éticos y morales.



Uno siente una profunda reverencia, una sensación muy fuerte, porque con la Torá, con esos rollos, es que ha mantenido el pueblo judío durante siglos su unidad, su culto y vive muy dedicado a su fe.



¿Aquí hay ortodoxos?

Ortodoxos y menos ortodoxos. Aquí en Nicaragua hay de todo un poco. Nuestra comunidad incluye a todos, es tan pequeño el número que no tiene una tendencia definida. No puede imponer por un lado ni discriminar por el otro. Si usted es reformista, lo recibimos con los brazos abiertos, como a todo aquel que sienta que en su corazón hay judaísmo.



Para profesar esta fe hay que conseguir un rabino que dirija el proceso de conversión. La etapa educativa dura cerca de año y medio, y al final hay un tribunal integrado por tres rabinos, que hacen un examen para ver si la persona ha aprendido y es apta para hacer el rito oficial de conversión.



¿Hay condiciones en Nicaragua para un nuevo convertido?

No hay, sino en El Salvador, Honduras y Costa Rica. Aquí vienen rabinos de paso de Costa Rica y hay una organización de Estados Unidos que manda un rabino cada cierto tiempo para que haga reuniones con la comunidad.



¿Qué les impide que haya rabino?

El presupuesto nos limita. Somos muy pocos.



De acuerdo con los dos miembros de la comunidad, “no existe de parte de nosotros antagonismo con otras religiones. Estamos en la mejor disposición para estrechar vínculos armoniosos con gente de otras religiones, aun con los musulmanes. Hace un par de meses estuvo un rabino que se reunió con el imán de los musulmanes, y manifestó que sería bueno, y lo confirmo, que se mantuviera una relación cercana entre los judíos de Nicaragua y musulmanes locales”.



En cuanto a las costumbres, un judío no consume cerdo y evita los mariscos y pescados sin escamas. Y tanto estas abstenciones, como la misma circuncisión, más que preceptos religiosos, su trasfondo es de carácter higiénico. Pero contrario a muchas religiones, en el judaísmo no está prohibido que el converso fume o ingiera licor. Esto depende del grado de convicción de su fe.





Viene lo más importante

Lo más importante para la comunidad será la celebración del Día Mundial del Holocausto y Prevención Contra los Crímenes de Lesa Humanidad, que es una ordenanza de la Asamblea General de la ONU, correspondiente a cada 27 de enero.



Fue en esa fecha de 1945, cuando las tropas aliadas liberaron el campo de concentración más grande ubicado en Auschwitz. “Nosotros, en Nicaragua, como otras comunidades judías vamos celebrarlo. Viene Alberto Jabiles, Secretario Ejecutivo del Distrito XXIII de la B`nai B`rti. El acto será en el Centro de Convenciones Crowne Plaza a las tres de la tarde. El domingo 27”, dijo Eduardo Translateur.



Si usted quiere relacionarse con la Congregación Israelita, llame al 4848608. O escriba a kehiolatnicaragua@yahoo.com.