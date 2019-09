Enorme factura con más megas producidos con diesel y búnker

Ernesto Martínez Tiffer, presidente de la Empresa Nicaragüense de Electricidad, ENEL, reveló este jueves en conferencia de prensa, que el año pasado las máquinas generadoras estatales que funcionan a base de búnker y diesel consumieron unos siete millones de dólares mensuales, suma que se incrementará este año, pues también anunció que para abril entrarán al sistema interconectado nacional 60 megavatios y otros 120 megas entre abril y julio, todos a base de búnker.



“De 7 millones de dólares al mes que gastaba ENEL para generar con sus plantas térmicas y de diesel, porque estuvimos generando muchísimos con las Hugo Chávez, Unión Fenosa nos pagaba 3.5 millones, la mitad, y así trabajamos el año pasado”, expresó Martínez Tiffer, quien también reveló que hasta la fecha Fenosa le debe a esa empresa estatal cerca de 100 millones de córdobas en suministro de energía.



En otras palabras --continuó el presidente de ENEL-- la empresa eléctrica del Estado es la que subsidió el costo de la energía para que no subiera más.



Las máquinas de generación a que se refiere Martínez Tiffer son las que integran la estatal Generadora Eléctrica Central S.A. (Gecsa), administrada por ENEL, y que comprenden las plantas generadoras: Managua, Las Brisas y las “Hugo Chávez”, que sumada su potencia significan una capacidad instalada de 180 megavatios.



Anuncia 40 megavatios para la próxima semana

“Estamos a la espera de la llegada (a Corinto) la próxima semana, de un barco que trae los primeros 40 megavatios de 60 que estarán llegando en enero y febrero”, anunció el presidente de ENEL, quien también dijo que los otros 20 megavatios arribarán a Corinto en febrero próximo.



Comentó que los primeros 40 megavatios serán instalados la próxima semana en Masaya y Tipitapa, y los restantes 20 en Managua, y los 60 megavatios entrarán al sistema interconectado nacional 60 días después que lleguen las máquinas de generación a su destino, es decir, que en marzo entrarán 40 y en abril los otros 20 megas.



El funcionario recordó que el gobierno pretende instalar más máquinas térmicas para generar 120 megavatios adicionales, los cuales, aseguró, serán instalados entre abril y julio de este año, los que también funcionarán a base de búnker. Martínez Tiffer no supo explicar bajo qué condiciones están recibiendo dicha máquinas.



“Nuestro gobierno tiene que ver los asuntos de donaciones, lo que a mí me instruyen es: aquí están estos megavatios, y procedemos a la instalación y al montaje electromecánico de estas plantas, si es donación o no, no es preocupación mía”, refirió.