Fuerte mensaje en Bogotá de Jefe Estado Mayor EU

El jefe del Estado Mayor Conjunto de EU, el almirante Michael Mullen, afirmó ayer en Bogotá, que la carrera armamentista de Venezuela y el apoyo del presidente de esa nación, Hugo Chávez, a la guerrilla colombiana de las FARC, son motivo de “seria preocupación” para su país.



Mullen dijo que es la misma preocupación que le ha sido expresada por el ministro colombiano de Defensa, Juan Manuel Santos, y “otros aquí en Colombia”, adonde llegó el miércoles para una corta visita oficial, la primera a este país andino desde que asumió el cargo en octubre pasado.



“Proyecto desestabilizador”



El oficial --considerado el principal asesor militar del Gobierno estadounidense y de sus consejos de seguridad nacional e interior-- advirtió que en la región puede haber “a largo plazo un proyecto desestabilizador” promovido por Chávez.



Las compras de aviones, submarinos y arsenales de guerra por el Gobierno de Venezuela y la retórica de su mandatario “a futuro, ciertamente, no ayudarían a una región próspera y estable”, pronosticó.



En una rueda de prensa en el Ministerio de Defensa, Mullen dijo que el ingreso de nuevos equipos bélicos y armas a suelo venezolano supone “una gran preocupación no solamente para Colombia, sino para la región, y, de hecho, también para Estados Unidos”.



El jefe del Estado Mayor Conjunto también aludió al supuesto respaldo de Chávez a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la mayor guerrilla del país, después de que planteara retirarla de las listas de grupos terroristas para darle el estatus de beligerancia.



“Ha habido preocupaciones acerca de este apoyo, pero yo no conozco ningún tipo de apoyo específico en términos de lo que Chávez les haya brindado a las FARC”, admitió Mullen.



“Apoyo estratégico”



Sin embargo, sostuvo que “el apoyo estratégico” de Chávez a los rebeldes es motivo de preocupación no sólo para Colombia, sino para EU, ya que “las FARC son una organización terrorista que se ha involucrado en actividades terroristas, en secuestro, en narcoterrorismo”.



“No creo que ayude a la estabilidad regional ni a la seguridad a largo plazo, y, en este sentido, este tipo de apoyo es una seria preocupación para mí, y para los líderes de Estados Unidos”, enfatizó.



“Relación vital”



En este contexto, el almirante consideró que Washington y Bogotá mantienen “una relación vital para la región”, y también para el resto del mundo.



“Estoy aquí para aprender, para reafirmar la solidez de esta relación”, comentó el jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense, cuya visita a Colombia coincidió con uno de los momentos de más tensión en la historia de los nexos entre Caracas y Bogotá.



Las relaciones bilaterales pasan por un momento crítico desde finales del pasado noviembre, cuando Chávez llamó a consultas al embajador de su país en Colombia, Pável Rondón.



Chávez respondió así a la decisión de su colega colombiano, Álvaro Uribe, de poner fin a su labor de mediación en la búsqueda de un acuerdo humanitario que permitiera la liberación de rehenes de las FARC por medio millar de presos rebeldes.



Los nexos se han deteriorado más desde la semana pasada, cuando Chávez pidió a la comunidad internacional que retirara a las FARC y al Ejército de Liberación Nacional (ELN), segunda guerrilla de este país andino, de las listas de grupos terroristas del mundo.