Gran alianza de Policía con Asambleas de Dios

En 2008, la Policía Nacional y las iglesias de las Asambleas de Dios unirán esfuerzos en la prevención social de delito. Esta alianza se formalizó durante una reunión que sostuvo la primera comisionada Aminta Granera, con mil 600 pastores de dicha congregación religiosa.



Además, Granera fue bendecida por el reverendo José Ovidio Balladares, quien pidió al Espíritu Santo que la proteja de los ataques, y que todo lo que ella haga esté bajo la mano del Señor. Rogaron también para que se mantenga sana físicamente.



“Nosotros, como tus siervos, le bendecimos, Señor, rogamos que tu bendición esté sobre su vida, sobre su familia y sobre todos los miembros de esta Policía Nacional de Nicaragua. Señor, que la sangre de Jesús le cubra, y que ella pueda amarte siempre, que pueda ser una servidora tuya, y la bendecimos en el nombre poderoso de Jesucristo, Amen”, oraron todos los presentes.



La jefa policial, al ser abordada por los medios de comunicación, explicó que fue invitada como directora de la Policía Nacional, “para unir esfuerzos con estas miles de personas que están trabajando en todo el territorio nacional, y sin los cuales nosotros no pudiéramos llegar a los objetivos que nos hemos propuesto para este año 2008”.



Se incorporarán 5 mil jóvenes

Granera primero les hizo una presentación del trabajo que realiza la Policía, y luego acordaron que cinco mil jóvenes de las Asambleas de Dios se van a incorporar al trabajo de los grupos juveniles de prevención.



“Ellos también tienen 20 subsedes de la Universidad Martín Lutero en los lugares más retirados del territorio nacional, y estamos haciendo un convenio a fin de que los estudiantes hagan su servicio social trabajando con la Policía en estos lugares lejanos, como Quilalí y San Carlos, para mejorar el trabajo de prevención social, y mejorar los niveles de seguridad en estas comunidades”, agregó. Igual conversaron acerca de los más de 100 colegios que las Asambleas de Dios tienen en todo el territorio nacional, para ver cómo van a hacer con los padres de familia, con los profesores, con los estudiantes, e integrarlos a las brigadas estudiantiles de tránsito, y trabajar para que los jóvenes no consuman alcohol, entre otros.



Durante la exposición, Granera reitero en todo momento que Nicaragua sigue siendo el país más seguro de Centroamérica, y aclaró que no estaba aludiendo de ninguna manera a las recientes declaraciones del presidente Ortega.



“No, yo no le voy a responder jamás al Presidente de la República, no tengo que hacer ningún comentario de lo que diga el Presidente, esta reunión está planificada desde septiembre del año pasado, ustedes han visto que lo que hemos expuesto es la forma en que vamos a unirnos para la prevención social del delito”, expresó.



Más tarde se le consultó a Granera si efectivamente la DEA pagaba a algunos jefes policiales, tal como lo aseveró Ortega durante su comparecencia en la Asamblea Nacional, el pasado 10 de enero.



“No voy a comentar ninguna palabra del Presidente, no me corresponde, no tengo por qué hacer comentarios, nosotros estamos trabajando y vamos a seguir. He dicho que no voy a hacer ningún comentario, nosotros estamos trabajando conforme las leyes de Nicaragua”, refirió.



“La DEA tiene convenios de cooperación técnicas que ya los explicó en una nota la Embajada de EU”, señaló.