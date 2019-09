CGR se abre a investigación de la fiscal Ana Julia Guido

Los contralores colegiados aprobaron ayer una solicitud de la fiscal adjunta Ana Julia Guido, para que le suministren la declaración de probidad de todos los ex directivos del Banco Central de Nicaragua (BCN), a los que se les estableció presunción de responsabilidad penal por el caso de los Certificados Negociables de Inversión (Cenis).



El vicepresidente de la Contraloría General de la República (CGR), Lino Hernández, informó que la decisión la tomaron por unanimidad de votos, y que se hizo con el ánimo de contribuir a la labor de investigación que realiza la Fiscalía.



Toda información desde 1996 a 2007

Guido pidió la declaración de probidad de Mario Alonso, Silvio Conrado, Gilberto Cuadra, Benjamín Lanzas, Ricardo Parrales y Eduardo Montealegre.



“En base al artículo 7 de la Ley No. 346, Ley Orgánica del Ministerio Público, pido su colaboración a efectos que se nos suministre la declaración de probidad de dichos funcionarios correspondientes al período que comprende del 01 de enero de 1996 al 31 de diciembre de 2007, todo con fines de interés en investigación que efectúa el Ministerio Público en torno al caso en mención”, señala textualmente la petición de Guido.



El pasado 8 de enero, la Fiscalía solicitó el levantamiento del sigilo bancario para conocer los movimientos financieros y estados de cuenta de Eduardo Montealegre Rivas, Mario Alonso Icabalceta y Gilberto Cuadra Solórzano, ex directivos del BCN. Posteriormente se agregó a la esposa de Montealegre, Elisa McGregor, y se ha anunciado que a los demás ex directivos también los incluirán.



Los colegiados también aprobaron la petición de la fiscal adjunta de instruir a los funcionarios de la Contraloría que trabajaron en la auditoría de los Cenis, para que colaboren con la Fiscalía en la investigación que realiza.



En ese sentido, estarán trabajando de cerca con la Fiscalía, Eveling Selva, auditora encargada; Félix García, auditor encargado; José Ángel Rosales, responsable del Departamento de Auditoría, sector Presupuesto, y Luis Alberto Rodríguez, Subdirector de Auditoría. “Creímos importante aprobar esta solicitud de la fiscal adjunta considerando que la labor de investigación que realizan, se deriva de una resolución de la Contraloría en la que establecimos presunción por los Cenis”, dijo Hernández.



No hubo tiempo

Por otra parte, el vicepresidente de la Contraloría señaló que el caso de los gastos en los que supuestamente incurrió la Presidencia de la República en el primer juego de la Final de Béisbol de la Liga Profesional, no fue abordado ayer por falta de tiempo, pero que quedó pendiente para la próxima sesión.