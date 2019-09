“Boicotean nuevo modelo porque no pueden cobrar”

El magistrado Edgard Navas reveló que son algunos de los secretarios que antes trabajaban en los juzgados civiles, quienes están boicoteando el nuevo modelo de gestión de despacho judicial porque ahora ya no pueden cobrar.



“Eso es lo que tiene sacudido el sistema”, dijo Navas, quien señaló que ahora los secretarios de lo civil dicen que todo “es como en una maquila” porque tienen que hacer el trabajo por obligación, mientras que antes recibían diferentes cantidades de dinero por autos, sentencias y otras diligencias.



“Hacen las cosas mal, no sabemos si muchas veces esto es deliberado o accidental, y en ese proceso estamos: investigando, clasificando, determinando y trasladando personas que no muestran actitudes positivas hacia la función que se les ha asignado”, agregó, pero no descartó la posibilidad de aplicar sanciones a los que persistan en su actitud.



El magistrado del Tribunal de Apelaciones de Managua, Gerardo Rodríguez, quien es el delegado de la Corte Suprema de Justicia dentro de la comisión técnica para la aplicación del modelo, precisó que el 90 por ciento de la gente que está trabajando en el nuevo sistema, antes laboraba en el área civil.



Rodríguez reveló que un secretario fue trasladado de lo penal a lo civil, sólo porque una jueza necesitaba a alguien que le vigilara a su marido, quien también es juez.



“Lo pidió y le dieron gusto, pero aquí no es cuestión de darle gusto a cada quien”, agregó Rodríguez, quien señaló que él se ha opuesto a ese tipo de cosas porque crean problemas, pero dijo que la Corte Suprema de Justicia avala los traslados.



La abogada Lesbia Bojorge, quien junto a los doctores Heberto Velásquez y Mariana Gómez también son parte de la comisión para la aplicación del modelo, dijo que si es cierto que están saboteando el sistema, los litigantes están dispuestos a desenmascarar a cualquiera, porque los más perjudicados son ellos y la población.