Padres se aferran a Director de Instituto

El Consejo de Padres de Familia del Instituto República de Argentina afirmó que no permitirá el ingreso del funcionario Abraham Quintanilla, delegado por el Ministerio de Educación como el nuevo director de este centro. Además, se tomó la decisión no iniciar el año lectivo si remueven al profesor Álvaro Balladares Corea, quien por once años ha estado al frente de la dirección escolar.



Los alumnos colocaron mantas, quemaron llantas y se tomaron el centro en forma de protesta por la decisión del Mined de retirar al director. Esther Arista comentó que sus tres hijos estudiaron en este centro cuando parecía “un gallinero”, pero bajo la administración de Balladares la infraestructura mejoró.



“Ahora estudian mis dos nietos, el centro ha cambiado, tenemos muro perimetral, una biblioteca, la secundaria está separada de la primaria para que no lastimen a los pequeños, el preescolar tiene sus propios baños y sus aulas bien acondicionadas. Todo eso lo hemos hecho con el apoyo del director Álvaro Balladares”, dijo Arista.



Con pala en mano

Sofía Mejía relató que sus ocho hijos estudiaron en el República de Argentina, y ahora lo hacen sus nietos. “Fue la comunidad junto al profesor Balladares quienes realizamos las mejoras. Este hombre tomó la pala, la piocha, la cuchara, hizo la mezcla y pegó cada bloque de este centro. El Ministerio de Educación nunca nos ayudó y ahora quieren retirarlo. Esto es una injusticia, por eso no lo aceptamos”, reiteró la madre de familia.



El director Balladares afirmó que el motivo de su retiro es que ya se le venció el período para estar al frente del instituto. “El Consejo de Padres está solicitando al Mined que analice mi caso y se me permita continuar en la dirección, sin embargo, serán las autoridades quienes tengan la última palabra”, dijo el docente.



Además, comentó que los delegados del Ministerio de Educación le aseguraron que una vez retirado del centro educativo le garantizan otra plaza como decente en menos de 48 horas. El Consejo de Padres se trasladó al Mined donde dejaron un acta al delegado departamental Eduardo Palacios, y éste se comprometió a examinar las obras realizadas por el director.



EL NUEVO DIARIO buscó la versión de las autoridades del Mined, pero el ministro Miguel De Castilla afirmó que hoy se pronunciará sobre el caso. Los padres le recordaron al ministro que ellos son el pueblo y el pueblo es presidente.