CSJ pide desmonten huelga, y jueces dicen que consultarán

El presidente de la Asociación de Jueces de Nicaragua (Ajumanic), Carlos Padilla, informó ayer que aún realizan las consultas con las diferentes delegaciones departamentales para decidir si desmontan la huelga iniciada la semana pasada o la continúan.



Afirmó que hay voluntad de ver cómo se soluciona el problema, pero mientras no se consulte a todas las delegaciones no pueden pronunciarse, porque la huelga se inició con el respaldo de todos.



Indicó que tal vez hoy viernes terminen de hacer las consultas con las delegaciones departamentales, y, mientras tanto, el paro escalonado continuará.



El martes, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se comprometieron con la directiva de Ajumanic a aprobar la normativa de la Ley de Carrera Judicial antes del 30 de enero, y a cambio les pidieron desmontar la huelga.



No obstante, indicó Padilla, entre algunos miembros de Ajumanic existe desconfianza, porque en diciembre los magistrados se comprometieron a aprobar la normativa de la Ley de Carrera Judicial antes de salir de vacaciones de fin de año, y al final no cumplieron.



Por su parte, los sindicatos de trabajadores de los juzgados se reunieron ayer con una comisión de la CSJ, integrada por los magistrados: Rafael Solís, Francisco Rosales y Juana Méndez, para plantear sus demandas de cumplimiento a las cláusulas del convenio colectivo.



Luego de una explicación sobre la situación económica del Poder Judicial, los magistrados prometieron a los sindicalistas llevar sus inquietudes al seno de la Corte Plena, y pidieron la suspensión del paro a fin de no afectar a la ciudadanía.



Una comisión mixta será integrada para analizar la posibilidad de satisfacer las demandas de los trabajadores, mientras tanto, los sindicalistas consultarían a sus bases sobre la suspensión de la huelga.



Beligerancia en Estelí

En tanto, trabajadores del Poder Judicial en la región segoviana cumplen este viernes una semana de huelga. Los distintos procesos se encuentran paralizados y varios juicios que ya estaban programados deberán esperar. A la protesta de los trabajadores, administrativos, secretarios y secretarias, así como de otras dependencias, se sumaron jueces y magistrados de la primera región.



La tarde de ayer, todos decidieron hacer un frente común para exigir del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Martínez, la aprobación normativa de la Ley de Carrera Judicial, respeto al convenio colectivo y otros beneficios que ellos tienen.



(Con la colaboración de Máximo Rugama)