“No basta con sellar Chureca”

Por la experiencia en estudio y mecánica de suelos, el director del Centro de Investigaciones Geocientíficas, Cigeo, adscrito a la UNAN-Managua, dijo que las aguas subterráneas del Xolotlán al Cocibolca “pueden ir limpias”.



El ingeniero y geólogo Dionisio Rodríguez expresó, sin embargo, que “para comprobarlo, debe hacerse un estudio de muestreo de agua subterránea que circula del Xolotlán al Cocibolca”.



Hay que hacerse varios perfiles, acercándose al Gran Lago de Nicaragua con perforaciones y muestreo subterráneo, para ver que es buena a como es de esperarse, indicó.



En ediciones anteriores, el ingeniero en hidráulica, Carlos Lainez, informó que cinco metros cúbicos de agua por segundo pasan por debajo del Xolotlán al Gran Lago. A juicio del geólogo William Martínez, “necesitamos saber cuál es el avance de la contaminación que proviene del Xolotlán hacia el Lago Cocibolca a través del Istmo”.



El doctor Martínez señaló que “con independencia de que el proyecto de salvamento del lago le deje de meter aguas residuales, en la medida que el lago se vaya necrosando, esa necrosis del lago se irá transfiriendo al Cocibolca paulatinamente por ser del mismo sistema”.



Por sistema, el experto comprende a los dos lagos, sus cuencas y un solo terreno: la Depresión del Pacífico, los suelos más jóvenes de Centroamérica, y por tanto más susceptibles para la contaminación.



El Lago de Managua ya no cuenta con capacidad para reaccionar ante la carga de veneno y desperdicios depositados en su lecho, y el “tumor” que lo agrede desde la orilla suroeste, subrayó Martínez, en referencia a La Chureca.



Por su parte, el ingeniero Rodríguez dijo que no estaba de acuerdo con la propuesta del doctor Jaime Incer Barquero de desempolvar un viejo plan del ingeniero Modesto Armijo para “lavarle el estómago” al Xolotlán, inyectarle agua del Cocibolca y sacar la contaminada al Pacífico, vía El Tamarindo.



En ese mismo tono, el doctor William Martínez consideró respecto del Plan Armijo que “eran otras épocas, otras tecnologías y otras visiones. Eso no es factible hoy en día. La tecnología para el saneamiento integral ha avanzado, la microbiología también. Las remediaciones se han desarrollado de tal manera que el hombre ahora maneja mejor situaciones críticas como las del lago”.



Rodríguez, por su parte, subrayó que hay tecnología moderna para continuar el saneamiento del Xolotlán, tal como Enacal lo impulsa en este año, aunque consideró que nada se haría si su principal foco de contaminación sigue pegado al lago: La Chureca.



Contra la gravedad

De la propuesta del megaproyecto Armijo, el director del Cigeo manifestó que “sólo la obra de ingeniería sería costosísima, y va contra la ley de gravedad: hay un desnivel más alto para el Xolotlán”.



Por ser un flujo subterráneo al Cocibolca “puede ser que el agua naturalmente se esté limpiando gracias al filtro natural del material arenoso y poroso, y, por consiguiente, no esté contaminando el lago. Pero esto hay que probarlo con estudios científicos”.



El ingeniero Rodríguez manifestó que también era una buena noticia el anuncio del gobierno español sobre los 42 millones de dólares para sellar el basurero de La Chureca. De acuerdo con el doctor Martínez, en el subsuelo del mismo se hallan acumulados cadmio, cobre, plomo, mercurio y otros residuos peligrosos.



El vertedero es una fuente de contaminación del Xolotlán y, como aseguró el mismo doctor Martínez, el saneamiento del lago será incompleto o sólo paliativo, si el basurero no es erradicado de raíz de las mismas costillas del segundo cuerpo de agua más grande de Nicaragua.



Rodríguez recomendó hacer estudios en el subsuelo del enorme vertedero para identificar el tipo de metales pesados y de otros materiales altamente contaminantes, que estarían dañando al Xolotlán.





Estudiar el subsuelo

“Me alegra la noticia del interés del gobierno español, pero no basta con decir lo cerramos y ya está. Entendería que en el programa que financiará España, está incluido el estudio del subsuelo de La Chureca y del terreno donde se trasladaría el botadero”, confió el ingeniero Dionisio Rodríguez.



Recientemente, la vicepresidente del gobierno español, María Teresa Fernández, anunció que se “sellaría” el famoso depósito de inmundicias. El plan hispano contemplaría apoyar a las familias ubicadas en el lugar. De acuerdo con los informes, esos fondos “permitirán clausurar el vertedero y construir uno subterráneo con tecnologías de reciclaje”.





En la agenda

Los políticos deben preocuparse por las cuencas de los grandes lagos, exhortó el presidente del Cigeo, en consonancia con el llamado que el doctor Incer Barquero realizó a las autoridades, al observar que el Cocibolca iba a la deriva.



Para Rodríguez, el Gran Lago de Nicaragua todavía no se encuentra en un estado de contaminación desastroso, sin embargo, si no se ejecutan acciones de protección en su cuenca, tanto de parte del gobierno central como de las municipalidades, su futuro como fuente de agua potable estaría seriamente en peligro.



“Debe iniciarse un estudio urgente, un inventario de todos los factores que están contaminando el lago, como son los efectos de las industrias, desechos, vertederos de agua sucia, cloacas, agroquímicos de los campos, etc., y luego llamar la atención a la Asamblea Nacional para una ley que proteja todo esto”, aconsejó.



También soportarlas con la elaboración de leyes severas para preservar la cuenca, y, por ende, un cuerpo de agua que no sólo es un orgullo para el país sino para Centroamérica, dijo, con un énfasis: el gobierno y la sociedad deben incluir en su agenda a los dos lagos.