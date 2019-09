Anuncian farmacia para los jubilados

El presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, Roberto López, anunció que en febrero próximo abrirán una farmacia para jubilados y pensionados que les permitirá adquirir medicamentos que no están dentro de la lista básica de la institución, ni del Ministerio de Salud.



El funcionario respondió así a las críticas sobre la eliminación de la nueva ley del INSS, que deja a los jubilados con menos asistencia médica de la ya disminuida a los trabajadores activos.



Anunció, además, que próximamente las personas de la tercera edad serán atendidos en la Policlínica Oriental, ya que las clínicas previsionales no tratan adecuadamente a los jubilados, lo cual hasta ahora, con lo de la ley eliminada, es reconocido por la institución.



Sólo habla a

medios oficialistas

Como ya es una costumbre, el ex funcionario del Hospital Militar hizo el anuncio en los medios oficialistas del gobierno, pues ha sido una constante negarle entrevista a los medios independientes.



Dijo que la idea es hacer compras directas de medicina para no hacerlas a las grandes distribuidoras nacionales que venden medicina a precios exageradamente altos.



Supuestamente, las farmacias no venderán al público para que los farmacéuticos “no brinquen” hablando de competencia desleal.



Según López, cada año el INSS gasta cerca de dos millones de dólares en medicinas. La primera farmacia llevaría el nombre de “Simón Bolívar”, porque estaría ubicada sobre la avenida del mismo nombre.



No le gusta el periodismo profesional

El galeno acusó a EL NUEVO DIARIO de defender a los banqueros, luego de que este rotativo anunció que López ordenó que los cheques de los pensionados y jubilados no continuaran cambiándolos en el Banco de la Producción, Banpro, a pesar de que en la noticia se dieron las dos versiones, y la de él hay que recogerla de los impresos oficiales, ya que nunca las profesionaliza a los medios de comunicación en general.