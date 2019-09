Director del Alemán aclara a Contraloría

El director del Hospital Alemán Nicaragüense, doctor Alfredo Borge, se mostró sorprendido después que la Controlaría reveló que existe un “verdadero desastre” en las finanzas del centro, pero no aclararon que dicho desorden se dio durante la administración anterior del nosocomio.



“Nosotros fuimos quienes pedimos a la Contraloría que hiciera una auditoría especial, porque aquí nada estaba en orden, ni siquiera había un departamento de contabilidad”, dijo Borge.



El galeno pidió a la Contraloría que mencione a los responsables del “caos administrativo” que encontró cuando asumió las riendas del centro.



“Encontramos problemas serios y estamos tratando aún de organizar todo”, dijo Borge, y recordó que en enero debieron limpiar dos bodegas repletas de medicamentos vencidos.



“Debe conformarse una comisión interinstitucional, porque el hospital no tiene capacidad para destruirlos”, afirmó.



Brigada médica a

operar en Cua

Una brigada médica de 25 especialistas del Hospital Alemán sale hoy hacia el municipio de Cua, departamento de Jinotega, para realizar una jornada quirúrgica durante el fin de semana.



El doctor Borge, quien encabeza la brigada, dijo que es la segunda visita que realizan en este municipio. Los médicos realizan cirugías de extracción de hernias, apéndices, tumores, cirugías laparoscópicas y ginecológicas, entre otras. “Este municipio tiene los equipos necesarios, pero no cuenta con el personal para utilizarlos”, expresó el galeno.