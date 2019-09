“Playa El Congo volverá al Estado”

RIVAS

La Procuraduría General de la República, anunció a través del procurador regional para la zona sur, Wilbert Ramón Ibarra, que iniciarán proceso para restituir al Estado las costas de Playa El Congo, ubicada en el municipio de Altagracia, Isla de Ometepe, y lograr que la playa sea de libre acceso.



El funcionario indicó que también así evitarán que sucedan situaciones como las que denunció el turista estadounidense Steven Colbert, de 39 años, quien dijo haber estado expuesto a balas y a dos feroces rottweilers, que el ex ministro de turismo, René Molina Valenzuela, ubicó para impedir el libre acceso a la costa, donde además construyó un muro metálico.



“El problema de falta de acceso a playa El Congo es viejo, y ahora con la Ley 559 Ley de Delitos Ambientales, esperamos una sanción fuerte contra René Molina, porque nunca lo han castigado, y buscaremos restituir la costa a nombre del Estado, tal como sucedió en las costas de Playa Amarillo, porque las áreas costeras son del Estado de Nicaragua”, expresó.



De acuerdo con la versión del procurador, paralelo a la denuncia del turista estadounidense, la Procuraduría introdujo dos denuncias ante la Policía contra Molina Valenzuela, por caer en delitos ambientales, ya que aseguró que construyó el muro para cercar la playa sin autorización del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, (Marena), y, además, “está obstruyendo el acceso a las costas, y no es la primera vez que lo hace”, dijo.



No es dueño de nada

Para el Procurador, el ex titular de turismo no es dueño de las costas de Playa El Congo, y más bien le recordó que en Ometepe nadie es dueño de las propiedades, sino que únicamente adquieren derechos de posesión, tras aclarar que el “Oasis de Paz” --como se le llama a la Isla-- fue declarada reserva natural y patrimonio natural de la nación, y, por ende, según Ibarra, toda la isla pertenece al Estado de Nicaragua y debe mantenerse en su estado natural y evitar construcciones que atenten contra el medio ambiente.



Una de las denuncias fue presentada el once de enero por aprovechamiento ilegal de los recursos naturales, lotificación, urbanización, construcción y daños al patrimonio del Estado. En tanto, un día antes, se introdujo un recurso administrativo por usurpación al dominio público de la propiedad, y con él se busca restituir la propiedad al Estado.



De momento, Ibarra expresó que Molina Valenzuela está violentando la legislación vigente, ya que las playas y costas son patrimonio del Estado de Nicaragua. Además, detalló que situaciones como las que vivió el turista Colbert, afean la imagen turística del país, ya que considera que es ilógico que hombres armados y acompañados de perros feroces como los rottweilers, custodien costas que son del dominio público.