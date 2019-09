Buses a 2.50 y nada más

El alcalde Dionisio Marenco rechazó ayer las pretensiones de los transportistas de Managua en incrementar el pasaje de los buses de 2.50 a 3.50 córdobas, quienes aducen que el subsidio que les entregan no cubre los costos de operación.



Al ser abordado en las inmediaciones del café Soluble, donde visitó la construcción de la planta de aguas residuales, el edil dijo que el subsidio que reciben los transportistas es suficiente.



Que rindan cuentas

Asimismo, el edil pidió a Rafael Quinto, líder de la cooperativa Urecootraco, que rinda cuentas sobre los diferentes subsidios que han recibido los transportistas a cambio de que no aumenten el pasaje de los buses en Managua.



El alcalde expresó que no debe haber ningún problema con las tarifas de los buses, ya que los buses nuevos están por llegar, y con esas 300 unidades se mejorará la calidad del servicio.



Los periodistas le preguntaron sobre las afirmaciones de los transportistas de que el subsidio estatal no cubre las cuatro semanas del mes, y Marenco respondió: “El subsidio no está hecho para enriquecer a nadie, sino para cubrir las necesidades básicas”.



“Como la flota (que tienen los transportistas) es demasiado vieja, obviamente, necesitan más dinero para mejorar algo”, añadió el edil capitalino, quien llamó la atención que hay muchas quejas contra los transportistas, entre ellas, que están dejando de circular por las noches y que no hacen los recorridos completos”, dijo.



No quieren dar información

“Por eso se les pidió la información (a los transportistas) y ellos no quieren dar el conteo de barra, pero creo que con buena voluntad se puede arreglar esto, y no veo por qué tengan que ocultar datos, porque de lo contrario se tendrán que poner a inspectores a contar cuántos pasajeros suben en un bus y así vamos a tener el dato exacto”, expresó.



No descartó que el control de pasajeros que suben a diario en los buses que circulan por la capital se pueda hacer en una semana con estudiantes universitarios, si los transportistas no suministran la información.