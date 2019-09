Comprobado: osamenta de madre e hija

El equipo de Antropología Forense del Instituto de Medicina Legal (IML) determinó que las osamentas encontradas en el sumidero de un hospedaje adyacente al costado este del Mercado “Israel Lewites”, corresponden a dos mujeres, presumiblemente madre e hija.



Este hecho está siendo relacionado con la denuncia de desaparición de Tomasa Tenorio Mairena, de 27 años, y de su hija Melissa de los Ángeles Salgado Tenorio, de 11, las cuales habitaban en el mismo lugar del hallazgo.



La Policía conoció de este caso el siete de agosto de 2005, cuando Ángela de la Concepción Mairena Arce llegó a denunciar la desaparición de su hija y nieta respectivamente.



¿Quién la mató?

EL NUEVO DIARIO conoció ayer que las investigaciones policiales apuntan como presunto autor de ambos crímenes a Pablo Roberto Mendoza Neyra, de 29 años, cónyuge de Tomasa Tenorio Mairena.



La principal hipótesis es que una violación antecedió a esta desgracia. Supuestamente, Mendoza Neyra abusó de la hija de su compañera de vida, y al verse descubierto procedió a matarlas.



“Una de las versiones que trabajamos es que Pablo violó a la niña, quien después le puso queja a su mamá, y cuando se disponían a ir a poner la denuncia del hecho, este sujeto las mató y posteriormente las tiró a uno de los tres sumideros que hay en el negocio”, dijo una fuente.



Sin embargo, la Policía no descarta que parientes de las víctimas estén involucrados en el hecho, ya que había serios roces familiares.



Otra de las versiones es que el sospechoso sostenía también una relación de pareja con su suegra. Por ello, continuó viviendo en el negocio, hasta que decidió largarse en noviembre de 2005, llevándose consigo una buena cantidad de dinero y un televisor.



Este sujeto supuestamente se encuentra en Costa Rica y cambió de identidad. Esta información, al igual que las otras, no ha sido confirmada por la Policía.



El hospedaje, de nombre Happy Happy, el cual era muy próspero, quedó en manos de la mamá y abuela de las víctimas, según otras informaciones, lo que también motivaba las diferencias familiares.



Precisamente, de estos pleitos entre parientes es que se filtró la información de que en los sumideros que de este negocio se encontraban los cuerpos. Entonces, la Policía retoma las investigaciones del caso.



No obstante, la mamá y abuela de las muertas hasta amenazó con demandar a algunos medios de comunicación que dieron a conocer el caso. La Policía entró al motel con una orden de allanamiento, registro y secuestro de objetos, emitida por el Juez Tercero del Distrito Penal de Audiencia de Managua, y tras dos días de exhaustiva labor conjunta con la Dirección General de Bomberos y Cruz Roja, rescataron los restos de Tomasa Tenorio Mairena, y de su hija Melissa de los Ángeles Salgado Tenorio. La investigación desembocó en el dictamen que emitió el IML ayer por la tarde.



El doctor Julio Espinoza, Subdirector del IML, explicó que los cuerpos hallados corresponden a dos mujeres, presumiblemente madre e hija, la primera con una edad calculada entre los 27 y 30 años, y la segunda, la niña, de 12 a 14 años.



El especialista explicó que la labor de los forenses no ha sido fácil. Tuvieron que trabajar más de 20 horas continuas, entre idas y venidas al lugar, para concluir la primera etapa de la investigación.



“Creemos que fueron agredidas con un arma cortante, es decir, fueron agredidas a machetazos en la cabeza”, expresó.



Los cadáveres fueron encontrados en un sumidero de unos ocho metros de profundidad. El especialista añadió que se encontró, además, un bate de béisbol, tres machetes y ropa.



Por su parte, el jefe del Distrito Tres de la Policía de Managua, comisionado Yuri Valle, manifestó que “las investigaciones están en proceso, trabajando sobre muchas versiones que todavía están pendientes de ser confirmadas”.



“Esas informaciones las estamos verificando, lo que operativamente conocemos, es que después de seis meses de que ocurrieron los hechos, desapareció (Pablo), pero no hubo denuncia de desaparecido”, agregó.



Todavía no hay detenidos, pese a que Tomasa y su hija desaparecieron la mañana del cuatro de agosto de 2005.



Tomasa trabajaba junto a su compañero de vida Roberto Pablo Mendoza Neyra, en el Bar y Motel Happy Happy, ahora conocido como El Rato, negocio que según la abuela del ahora sospecho, María Magdalena Neyra Baca, era la envidia de la mamá de Tomasa, Ángela Mairena, por lo cual la mandó a asesinar.



“Ella –Ángela-- mata a la hija y mata a la niña, él --Roberto-- queda ahí unos meses y seguramente sospechó algo o le miró puestas cosas de la Tomasa, y para que él no la delatara me lo mata. Ella le tenía envidia a su hija, porque su negocio iba subiendo como la espuma”, aseguró la señora.



Pablo le daba mala vida

Los familiares de Tomasa Tenorio aseguran que Pablo era una tipo malo, que siempre le dio mala vida, y maltrató a las pequeñas, que incluso en la Delegación Tres de Policía hay denuncias, ya que cuando quería consumir drogas y no le daba dinero, le pegaba.



“Por qué no hay una foto circulada de Pablo, es él principal sospechoso de la muerte de mi hermana. Él era del Ejército, donde no lo aguantaron por ser tan mala persona. Tenía estudios militares, era preparado, a la primera persona que debieron haber detenido era a él, y la Policía no lo detuvo. Si las denuncias se hicieron. Él era sospechoso, ya que denunció que se perdió mi hermana y la única persona que amaneció con ella fue él”, dijo Francisco Tenorio, hermano y tío de las víctimas.