No más largas a crisis Cruz Roja

Debido al conflicto entre quienes apoyan y no la gestión de la presidenta de la Cruz Roja Nicaragüense, Esperanza Bermúdez de Morales, la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja sugirieron al Consejo Nacional de esa institución, a través de una carta, coordinar la comisión electoral, la cual estaría integrada por personas ajenas al conflicto, para proceder a los comicios como una solución a la crisis.



La misiva está firmada por José García Lozano, jefe para la Zona de las Américas, con fecha de 25 de septiembre de 2007.



En ese sentido, Ricardo Morales, asesor legal de la Cruz Roja e hijo de doña Esperanza Bermúdez de Morales, presidenta de la Cruz Roja, dijo que esa propuesta que hizo la Federación Internacional se discutió a lo interno de la Cruz Roja, e incluso aseguró que fue la titular de esa institución quien hizo esa solicitud a ese organismo internacional.



Pero según Morales, “el grupo opositor (a la presidenta de la Cruz Roja) no aceptó, y lo que aceptaron fue un miembro (para formar el Comité Electoral) por cada parte (en conflicto) y la participación de otra persona delegada por la Federación Internacional”.



Agregó que el Comité Electoral está compuesto por el señor Byron Calderón, que representa a la parte que apoya a Bermúdez de Morales, y por la otra parte está Edgard Bermúdez Hernández, quien también es el presidente departamental de la Cruz Roja en Jinotepe. Mientras que la otra persona será designada por la Federación Internacional, una vez que Calderón y Bermúdez Hernández “se sienten”.



Lo desmienten

Sin embargo, Bermúdez Hernández desmintió a Morales, al indicar primero que “nunca hubo convocatoria” de parte de la presidenta de la Cruz Roja para discutir la propuesta de la Federación Internacional de que los miembros de ambas partes en conflicto decidan declinar su postulación para candidatos a ocupar cargos dentro de esa institución.



“Yo les contesté (a la Federación Internacional) que estaba de acuerdo, pero lo único que habría de hacerse es convencer a las personas de su disposición de renunciar a ese derecho (de ser candidato para ocupar un cargo), porque de acuerdo con los estatutos y las leyes a nadie se le puede impedir que pueda ser electo… no puedo responder por todos los miembros”, dijo Bermúdez Hernández.



En cuanto al Comité Electoral, Bermúdez Hernández expresó que no es cierto que está conformado por tres personas, como mencionó Morales, pues asegura que esa fue otra de las propuestas que hizo la Federación Internacional, por lo que aseguró que dicha comisión está conformada por él, quien es el que coordina, además de Maritza Peck, Maritza Cáceres, y el señor Roy Venegas, delegado de la Federación.



Agregó que haría falta un quinto miembro de la comisión, el cual sería delegado por las sociedades internacionales que cooperan con Nicaragua, sin embargo recordó que ahora existe una orden del Ministerio de Gobernación que manda a la presidenta de la Cruz Roja a convocar a asamblea general para realizar las elecciones de las autoridades nacionales, por lo que dicha comisión queda sin efecto.



Directivos de filiales claman por elecciones

Mientras tanto, directivos de diferentes filiales de la Cruz Roja en el país, coincidieron en que es necesario que las elecciones se lleven a cabo en dicha institución, siempre y cuando sea dentro del marco de lo que establece la ley, al mismo tiempo que sugirieron a doña Esperanza Bermúdez Hernández declinar su postulación a ser reelecta como presidenta de esa institución, al recordar que ha venido gobernando desde 1993.



Asimismo, recordaron que la Junta Directiva de la Cruz Roja Nicaragüense, presidida por Bermúdez Hernández, está vencida desde el 13 de enero de 2006.



“Estamos esperando la convocatoria por parte de la presidenta nacional (Bermúdez de Morales). Hasta el momento no hay nada concreto ni se ha oficializado a los candidatos en el ámbito nacional, porque de acuerdo con los estatutos se deben elegir primero los consejos locales y departamentales, quienes tienen derecho al voto”, expresó Indiana Rodríguez, presidenta de la Cruz Roja filial Chinandega.



De Bluefields

El director de la filial de la Cruz Roja de Bluefields, Roberto Castro Hernández, comentó que aunque “doña Esperanza Bermúdez ha hecho un buen trabajo y nadie ha podido demostrar que ella haya manejado mal los recursos de la Cruz Roja… sería bueno ver qué puede hacer alguien que represente una nueva opción”.



Y es que el conflicto entre ambas partes ha “salpicado” hasta León, en donde los miembros de la Cruz Roja en esa ciudad se encuentran divididos desde hace más de un año, pues alrededor de quince miembros de la Comisión de Socorristas se tomaron las instalaciones de la filial porque están en contra de la administración del Presidente Departamental, doctor Silvio Vallecillo.



Desde León

El comandante Freddy Hernández, miembro de la Comisión de Socorristas de la Cruz Roja en León, expresó que no apoyan la postulación presidencial de la señora Esperanza Bermúdez, quien no les ha dado respuesta al conflicto que desde hace más de un año enfrentan en lo interno de la institución.



“Seria bueno cambiar el rostro del Consejo Nacional de la Cruz Roja para la administración de los recursos, así la Cruz Roja Internacional podría enviarnos más ayuda que beneficie a la ciudadanía nicaragüense en la atención de desastres”, refirió Hernández, quien destacó que la filial de León carece de presupuesto, brinda una atención a medias, y necesita apoyo para atender las distintas actividades, tales como el Plan Playa 2008.



De Masaya

Veiman Blasco, director departamental de la filial de la Cruz Roja-Masaya, y Chéster Calero, presidente departamental en esa ciudad, indicaron que existen personas capaces para ocupar el cargo de presidente, por lo que aseguraron que lo primero que solicitarían es que se les asigne una mensualidad a las filiales, ya que ninguna está siendo autosostenible, y ejemplificaron que sólo esa filial, actualmente tiene una deuda de más de 53 mil córdobas, como consecuencia de la disminución de los ingresos.



Nueva Segovia

Directivos de la filial de Cruz Roja de Nueva Segovia comentaron, al igual que los de los departamentos de Masaya, Chinandega, Bluefields, León y la presidente de la filial de Cruz Roja en el departamento de Jinotega, José Mercedes Palacio Herrera, que la salida a la crisis en la Cruz Roja es la realización de elecciones a la luz de los estatutos aprobados en 2006, los que mandan que “el proceso debe hacerse de abajo hacia arriba, y convocarse con 60 días de anticipación, lo cual estamos esperando”.



“Doña Esperanza es una buena persona, dirigió bien Cruz Roja, pero ahora está presionada por su hijo Ricardo Bermúdez… por lo que en el último año, todo lo ha hecho mal, desde abandonar a las filiales, no sesionar con el Consejo Nacional y no rendir cuentas de las donaciones, incluyendo las últimas del huracán Félix”, expresó Belma Rojas, presidenta de Cruz Roja en el departamento de Matagalpa.



Desde El Rama

Maritza Peck Montiel, segundo vicepresidente de la Junta Nacional para la Costa Atlántica y también presidenta de la filial de El Rama, y Edgar Bermúdez Hernández, presidente departamental de Cruz Roja en Jinotepe, coincidieron en que la presidenta de la Cruz Roja debe convocar a asamblea general para elegir a las nuevas autoridades tal como lo ordenó el Ministerio de Gobernación, Migob, en diciembre pasado.



Sin embargo, Bermúdez Hernández consideró oportuno esperar lo que decida el Migob, ya que doña Esperanza Bermúdez de Morales apeló a la resolución de ese ministerio porque le era desfavorable, por lo que también la otra parte en conflicto, introdujo otro recurso de revisión.



En ese sentido, Gustavo Sirias, director del Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Migob, prometió que a más tardar a mediados de la semana entrante esa institución gubernamental emitirá una resolución al respecto.



(Con la colaboración de José Luis González, Alberto Cano, Heberto Jarquín, Ingrid Duarte, María José Aguirre, Róger Olivas, Leoncio Vanegas, Francisco Mendoza y José María Centeno).