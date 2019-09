Ortega elude a Corte Penal Internacional

Verdadera extrañeza entre círculos jurídicos de Nicaragua causaron las recientes declaraciones del presidente Daniel Ortega, negando la adhesión de Nicaragua a la Corte Penal Internacional de Naciones Unidas, bajo el pretexto de que para los países que tuvieron guerras internas es imposible adherirse a dicha corte mundial.



La extrañeza proviene de que la guerra de Nicaragua finalizó oficialmente en 1990, mientras que la jurisdicción de la corte sólo abarca delitos de lesa humanidad cometidos a partir de la creación del organismo de Naciones Unidas en 2002.



Doblegándose a presiones de Estados Unidos que ya estaba metido de lleno en Afganistán y se preparaba para entrar violentamente en Irak, el homólogo de Ortega, entonces presidente Enrique Bolaños, también rechazó la adhesión a la corte internacional, sin más razón aparente que las futuras represalias económicas de Norteamérica.



Semejante actitud de Bolaños, según se recuerda, fue ampliamente condenada por facultades universitarias de Derecho, abogados parlamentarios de la bancada del propio FSLN, y, entre otros, por la Asociación de Juristas Democráticos que entonces presidía el doctor Álvaro Ramírez González, quien era o sigue siendo un gran impulsor de la corte penal internacional como directivo de la Asociación Americana de Juristas (AAJ).



Dice así el cable de EFE que atribuye a Ortega un rechazo a la corte penal internacional de Naciones Unidas:

Ortega: “No hay condiciones”



Managua / ACAN-EFE

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, declaró durante un encuentro con parlamentarios de Países Nórdicos, que no hay condiciones para adherirse a la Corte Penal Internacional.



“Para los países centroamericanos que estuvimos en guerra se nos hace prácticamente imposible adherirnos a la Corte (Penal Internacional)”, dijo Ortega, tras considerar este tema “muy sensible” para su gobierno, en declaraciones divulgadas por la radio sandinista.



El líder sandinista se refirió al asunto de esta Corte, después de que parlamentarios de Dinamarca, Islandia, Noruega y Finlandia, expresaran que para ellos “La Declaración de París es algo muy importante”.



Comparte criterios con gobiernos de derecha

Ortega dijo que este asunto lo ha tratado con los restantes gobernantes de Centroamérica. “Nosotros tenemos conflictos y sobre lo cual hemos venido cerrando heridas”, añadió el mandatario.



Agregó que el presidente de El Salvador, Elías Antonio Saca, le decía “muy preocupado” que adherirse a este tribunal penal internacional “sería como abrir una caja de acusaciones mutuas, que puede provocar otra vez apertura de heridas”.



“De tal manera que en estos momentos, nosotros no vemos condiciones. Entendemos los principios y objetivos (de la Corte), pero no encontramos las condiciones (para adherirnos)”, insistió Ortega.



Todo después de 2002, pero…

Agregó que tampoco se observa que Estados Unidos esté dispuesto a aceptar ser parte de un esfuerzo como ese, relacionado con la Corte Penal Internacional.



El líder sandinista dijo que este asunto también se le ha planteado “con toda claridad” a los delegados de la Unión Europea con los que se ha comenzado a negociar un acuerdo de Asociación con Centroamérica.



El tribunal, cuya misión es enjuiciar a los responsables de crímenes de genocidio, agresión, de guerra y de lesa humanidad, cometidos en los países que lo ratifiquen, así como aquellos que así lo decida el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, inició su trabajo en abril de 2002.



Ese tribunal sólo podrá juzgar los delitos cometidos a partir de su creación, no así los ocurridos antes.