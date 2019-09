Culminando negociación por pagos a Cenis 2008

En un plazo de dos semanas está previsto que culmine la renegociación de la deuda a pagarse en 2008 de los Certificados Negociables de Inversión, Cenis, correspondientes a las quiebras bancarias, aseguraron ayer representantes del Banco Central de Nicaragua y el Banco de la Producción, Banpro.



Sin embargo, ambas partes se negaron a brindar detalles sobre los avances que llevan las pláticas, que podrían concluir con una ampliación del plazo para el pago o la reducción de intereses de la deuda.



El gobierno debe pagar este año 48.4 millones de dólares en Cenis por las quiebras bancarias, y el primer pago debe hacerse el 18 de abril, pero ambas partes consideran que antes de esa fecha estará listo el acuerdo. Durante la Administración de Enrique Bolaños se realizó algo similar con la misma deuda.



“Tenemos realmente cosas bien concretas, determinantes, y un avance importante en nuestras negociaciones”, afirmó Ramiro Ortiz, Presidente de la Junta Directiva del Banpro, luego de la reunión que sostuvo ayer con funcionarios del Gabinete Económico.



El banquero agregó que todavía no podían brindar explicaciones detalladas de las negociaciones, pero que está satisfecho con los términos principales del acuerdo. “Estamos dispuestos como nicaragüenses a hacer lo más importante por el bien de Nicaragua… es muy importante ser responsables con la comunidad y estar conscientes de que se requiere de recursos para los planes de desarrollo social que son necesarios, y por eso vamos muy avanzados en las negociaciones”, subrayó.



Ortiz señaló que no tiene la presión para llegar a una conclusión que sea inadecuada ni para el país ni para los banqueros ni para el gobierno. “Estamos haciéndolo con toda tranquilidad”, expresó, tras manifestar que en dos semanas podrían llegar a un acuerdo.



Desde finales del año pasado, el presidente Daniel Ortega planteó el tema de la negociación de la deuda con los bancos, porque el gobierno necesita recursos para destinarlos a la solución de varios problemas sociales.



No se sienten amenazados

Ortiz afirmó que el presidente Ortega en ningún momento los ha amenazado cuando se refirió a la posibilidad de congelar el pago de la deuda de los Cenis.



“El presidente Ortega comenta las circunstancias que él siente en ese momento. Yo nunca me he sentido presionado cuando he estado en una negociación. La negociación está planteada desde antes de Navidad, y estamos llevando las consecuencias de ella misma, y estamos casi terminando”, apuntó.



Dijo que los banqueros no pueden abstraerse del bienestar de la nación, porque el país es la prioridad y deben estar conscientes del entorno de los planes del gobierno en beneficio del país, de poder llevar a cabo sus programas sociales.



Por su parte, Antenor Rosales, presidente del Banco Central de Nicaragua, BCN, dijo que se han estado reuniendo tanto con los representantes de Banpro como con los del Banco de Crédito Centroamericano, Bancentro --ambos con Cenis de las quiebras bancarias-- y que han encontrado “una respuesta verdaderamente patriótica, responsable y serena de parte de ellos”.



Rosales indicó que se están analizando los aspectos de la tasa de interés y el plazo para el pago de los Cenis, y están por llegar a un acuerdo en las propuestas presentadas.



Garantizan pago

El presidente del BCN garantizó que el gobierno cumplirá con el pago de los Cenis y todos los títulos que el Estado ha emitido. “El pago se va a realizar. Nosotros vamos a honrar las obligaciones que tenemos en este momento. Este año vamos a honrar las obligaciones y el monto es parte de las negociaciones, está en el Presupuesto, está contemplado en los pagos del BCN, y como dijo Ortiz, vamos a encontrar una solución que corresponda a lo mejor para Nicaragua”, manifestó.



Añadió que el presidente Ortega lo que dijo es que necesita recursos para destinarlos a mejorar la infraestructura y a reducir la pobreza, y que ese propósito va a cumplirse.



“Puedo decir que como producto de la negociación que tenemos actualmente, vamos a encontrar un escenario favorable para que estos recursos que tenemos (que pagar) en 2008, puedan ser destinados en una suma importante al objetivo que el presidente ha manifestado, como es la reducción de la pobreza”, puntualizó.