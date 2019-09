Reforma a Ley de Amparo ahora se discute en la CSJ

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se reunieron ayer con una delegación de los diputados ante la Asamblea Nacional de diferentes bancadas para presentarles el proyecto de Ley de Amparo, con el cual se reformaría la actual ley.



El Presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, doctor José Pallais, informó después de participar en la reunión que existe consenso en un 90 por ciento de las cuatro bancadas en la reforma a la Ley de Amparo.



Hay consenso en que no hay Recurso de Amparo contra el proceso de formación de la ley, sólo una vez publicada la ley los magistrados tendrían que resolver en un plazo de 30 días.



En la ley incorporarían el mal llamado Recurso Innominado, que la CSJ ha resuelto con un procedimiento inventado, similar al procedimiento del Recurso por Inconstitucionalidad.



Se crearía un capítulo nuevo en lo atinente a los recursos para los conflictos entre los poderes del Estado, el cual sólo podrían interponerlo los miembros de los cuatro poderes, y la CSJ lo tendría que resolver en un plazo de 60 días.



El Presidente de la Sala Constitucional, Francisco Rosales, explicó que los diputados proponen que estos recursos se resuelvan con mayoría calificada de magistrados --o sea, doce votos--, pero en la CSJ, el criterio es que debe ser como establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, con nueve votos para el quórum e igual número de votos en un mismo sentido para resolver.



Indicó que lo anterior es algo que se deberá discutir, así como lo relacionado con la suspensión del acto, en la tramitación del recurso de amparo, que los diputados proponen debe desaparecer, pero que el criterio de la CSJ es que se mantenga, porque de lo contrario no tendría sentido el Recurso de Amparo.



Afirmó que el proyecto establece una mediación previa, y de no llegar a un arreglo el caso pasaría al conocimiento de la Sala Constitucional y posteriormente a la Corte Plena.



En la reunión participaron, además de Pallais, Edwin Castro por el FSLN --quien declinó brindar declaraciones--, y Eliseo Núñez, por ALN.