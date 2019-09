Rechazan impunidad en genocidio contra mayas

Madrid / EL PAÍS

Es la primera vez que un juez español hace un llamado para perseguir en todo el mundo el genocidio de un pueblo, y condena en una resolución que un país, para que sus mandatarios queden impunes, está vulnerando las leyes internacionales que ha firmado.



El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, dictó el miércoles un auto demoledor en el que reprocha a la Corte Constitucional de Guatemala que haya amparado a los presuntos autores del genocidio del pueblo maya, ocurrido en aquel país entre 1961 y 1996, con especial gravedad entre 1978 y 1984, y que haya anulado el proceso judicial contra varios ex jefes de Estado o de Gobierno o ministros guatemaltecos supuestos autores del genocidio, por considerar que España no tiene competencia para perseguir esos delitos.



El magistrado español hace un llamado mundial, pero en especial a los países del entorno de Guatemala

--México, Belice, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Estados Unidos-- en el que señala que a la vista de la negativa de las autoridades guatemaltecas a colaborar con la investigación española, solicita a víctimas, perjudicados y testigos que faciliten la información de que dispongan para incorporarla al proceso español.



El juez Pedraz destaca que en Guatemala hubo más de 250,000 víctimas y que muchas de ellas, antes de morir, fueron previamente torturadas. De ellas, más de 45,000 siguen desaparecidas. También hubo cerca de un millón y medio de desplazados internos y unos 150,000 que buscaron refugio en México. La mayoría fue objeto de graves torturas. Unas 430 aldeas fueron borradas del mapa y se contabilizaron hasta 667 matanzas.



Asesinos eran agentes del Estado

El 93% de estos crímenes fueron perpetrados por agentes del Estado guatemalteco. El 83% de las víctimas eran mayas, mientras que el 17% restante eran ladinos. En su conjunto, pese al tiempo transcurrido, esos hechos no han sido investigados por las autoridades guatemaltecas y los delitos siguen impunes.



El juez destaca que la actividad de las autoridades guatemaltecas ha sido nula. Sin embargo, Guatemala firmó los convenios internacionales contra el genocidio y la tortura. En el proceso español están incluidos los ex jefes de Gobierno Efraín Ríos Montt y Óscar Humberto Mejía, y el ex presidente de la República Fernando Romeo Lucas García, ya fallecido, aunque no fue comunicado oficialmente.