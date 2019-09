Salario mínimo, inflación y los impactos económicos

Durante 2007 se produjo un incremento en el salario mínimo del 33 por ciento, y una inflación del 16.88 por ciento.



“Es la primera vez en 16 años que llegamos a este monto”, expresó el sindicalista Luis Barboza, quien señaló que en algunas áreas el salario mínimo llegó a alcanzar una cobertura del 36 por ciento de la canasta básica. El sector más golpeado es el del obrero agropecuario, que con el reajuste llegó alrededor del 17 por ciento de esa canasta.



Según la nueva tabla salarial consensuada este miércoles entre los sindicatos y representantes del gobierno, y dada a conocer por la Comisión del Salario Mínimo, en el sector agropecuario el incremento será de 153.9 córdobas; pesca 242.7; en minas y canteras 286.7; en la industria manufacturera 214.7; para los obreros de la electricidad, gas, y agua, comercio, restaurantes y hoteles, transporte, así como de almacenamiento y comunicaciones, el incremento es de 292.8; para los trabajadores de industrias sujetas a régimen fiscal 261.7; para el sector construcción, establecimientos financieros y seguros 357.3; para el sector de servicios comunitarios, sociales, domésticos y personales son 223.8; para el gobierno central y municipal son 199.1 córdobas.



Impacto en la economía

Por su parte, el economista y sociólogo Cirilo Otero señaló que todo incremento en el salario mínimo tiene un impacto en la economía, pero de la propuesta empresarial del 12 por ciento al 15 por ciento que se aprobó, tan sólo hay una diferencia del tres por ciento, lo cual no es tan significativo para sus proyecciones establecidas. Recordando el incremento salarial del año pasado, éste se elevó a una diferencia mayor al 5 por ciento, sin que se presentara una situación como la que anunciaron entonces y anuncian ahora.



Según representantes del sector privado, el incremento al 15 por ciento sin consensuar puede agravar la situación económica de Nicaragua, a lo cual se sumará la recesión anunciada en la economía estadounidense, adonde se dirige el 60 por ciento de nuestras exportaciones.



La recesión en EU

Sobre estos señalamientos, el economista comentó que en términos macroeconómicos es muy aventurado afirmar que con una recesión económica en Estados Unidos se cree un efecto directo en Nicaragua. Indicó que se debe tomar en cuenta que si ocurriera ésta, la misma no se presenta en todo el mercado sino en áreas específicas.



“Es cierto que recientemente Lawrence Summers, ex secretario del Tesoro de Estados Unidos, dijo que la probabilidad de que la economía de Estados Unidos se sumerja en una recesión con impacto global es cercana al 50 por ciento, sin embargo, también dijo eso al inicio del año pasado, con la diferencia de que para entonces habló de una probabilidad del 30 por ciento, y hasta la fecha el impacto sólo se observó principalmente en el área de la construcción y en la de los bienes inmuebles”.



“Los empresarios nacionales señalan que se reducirá la exportación de productos y habrá una baja en lo enviado en las remesas familiares, lo cual no debe ser motivo de alarma”, expresa Otero, agregando que la probabilidad de una baja en nuestras exportaciones sería poca y no de manera global.



Los países que pueden sentir un golpe inmediato pueden ser las economías en vías de desarrollo, con gran dependencia de intercambios económicos, sin embargo, en economías pobres como la de Nicaragua, el efecto de la ola es menor y más tardado, tomando en cuenta que tenemos la “ventaja” de que la esencia de nuestro movimiento económico está en las actividades locales de intercambio y distribución, y, además, de que nuestra mayor actividad radica en la producción agropecuaria.



En el caso de las remesas familiares, analizó que la disminución tampoco sería muy sentida, pues quienes envían dinero lo hacen para la manutención de su familia, y por el carácter sentimental preferirán reducir sus gastos allá con tal de mandar el dinero para la sobrevivencia del hogar en Nicaragua.



Falta de visión empresarial

“Un grave problema que sustenta el país es que nuestros empresarios parecen tenderos de pulpería, pues no se arriesgan y no son capaces de analizar, buscar los mercados emergentes y diversificarse. Tienen el pensamiento de seguir invirtiendo poco, de obtener mucha ganancia y pagar poco al trabajador, pero les falta una visión distributiva de inversión en busca de mayor productividad.



Otero señaló que para resistir los movimientos del mercado internacional, Nicaragua debería tener un plan para alcanzar mayores niveles de producción, lo cual no se ha elaborado ni presentado a la población.