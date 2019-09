Denuncian mañosa asignación de juez en el caso de Solórzano

El abogado del ex ministro Pedro Solórzano Castillo, Mario Borgen, anunció que incidentará de nulidad el juicio que se le sigue al ex funcionario porque no está de acuerdo con el proceso de selección del juzgado y de la juez Ana Justina Molina para conocer el proceso.



“Si el juez de audiencias elevó --mediante auto-- la causa a juicio, entonces dentro de los cuatro días posteriores debieron someterlo a sorteo, y lo sometieron casi un mes después, y además no me pusieron en conocimiento cuándo lo iban a sortear para estar presente y quedar satisfecho de la transparencia del sorteo”, reclamó el abogado de Solórzano.



Con la implementación del nuevo modelo de gestión de despacho judicial, los juicios se asignan a los distintos jueces de juicio mediante un sorteo computarizado en la Oficina de Recepción y Distribución de Causas, que hasta ahora no cita a ninguna de las partes a presenciar el proceso.



Borge se declaró sorprendido por el hecho de que el juicio contra Solórzano haya pasado mediante sorteo aleatorio del Juzgado Décimo Penal de Audiencias, al Décimo Penal de Juicio, pero señaló que por el momento no puede hacer nada, porque no puede “recusar” a una computadora, ya que la figura de la recusación se aplica a personas que tienen interés en la causa.



También reclamó por la falta de comunicación que existe, ya que no conoce cuál es la fecha de reprogramación del juicio para el ex ministro, quien según el abogado está siendo víctima de una “tortura sicológica”, porque tendrá que seguir presentándose a firmar ficha de control de procesado tres días a la semana en una sala adonde llegan otras 200 personas.



Solórzano fue acusado en noviembre del año pasado por la supuesta autoría del delito de de malversación de caudales públicos en perjuicio del Estado hasta por 911 mil 210 córdobas con 23 centavos, por haber financiado transmisiones de juegos de béisbol y becas con dinero para reparación de caminos y carreteras.



Junto a Solórzano también fueron acusados Jorge Hayn y Fausto Carcabelos --ambos ex viceministros--, y Alejandro Ríos, ex secretario general del MTI.