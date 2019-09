Alicate de Fenosa cae sobre Juzgados

La empresa distribuidora de energía Unión Fenosa le aplicó ayer “el alicate” a los juzgados del Complejo Judicial Nejapa, porque la administración acarrea una deuda de 600 mil córdobas.



El director administrativo financiero de la Corte Suprema de Justicia, Róger Espinoza, explicó que los juzgados no habían pagado el servicio de energía porque apenas hasta este viernes por la tarde el Ministerio de Hacienda hizo la correspondiente transferencia de fondos al Poder Judicial, pero precisó que si logran hacer el arreglo correspondiente con Unión Fenosa este sábado, probablemente el lunes no haya mayores problemas por falta de energía.



Explicó que los juzgados deben a sus proveedores 4 millones de córdobas, pero ayer tarde entregaron al administrador del Complejo Judicial 1.2 millones de córdobas para que priorice el pago de los servicios básicos.



Los jueces que ayer tenían programadas audiencias o juicios en horas del medio día, se apresuraron a terminarlas, porque oficialmente les confirmaron que la distribuidora había amenazado con cortar el servicio si no cancelaban la deuda, amenaza que se cumplió, porque a la una en punto de la tarde “reinó la oscuridad” en las salas de juicios y audiencias.



Mientras terminaba de despachar una audiencia en el pasillo judicial, donde había luz natural, el juez suplente segundo penal de audiencias, José Luis Araica, dijo que tuvo que suspender y reprogramar dos audiencias que tenía para la tarde de ayer.



Araica indicó que el lunes por la tarde la Asociación de Jueces y Magistrados de Nicaragua se reunirá para abordar la problemática.