Fin a crisis institucional

Los cuatro principales actores políticos del país, representados en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, rubricaron ayer una iniciativa de reforma a la Ley de Amparo, que pone fin a la crisis institucional que estalló a fines de año, alrededor del pretendido control previo al proceso de formación de la ley por parte del Poder Judicial.



La crisis estalló a mediados de diciembre, luego de que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, integrada por magistrados sandinistas, ratificó una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Managua, TAM, que aceptó un recurso contra la ley que anulaba la vida legal de los Consejos del Poder Ciudadano, CPC, a pesar de que la misma ley ni siquiera había sido publicada en La Gaceta, Diario oficial, y no había entrado en vigencia, porque no la mandó a promulgar el presidente de la Asamblea Nacional, René Núñez.



Después de un serio impasse institucional, que implicó la no aprobación del Presupuesto General de la República y la suspensión de las labores legislativas, representantes del PLC, ALN, FSLN y el MRS, suscribieron ayer una iniciativa de Ley de Reforma a la Ley de Amparo, Ley No. 49, del 20 de diciembre de 1988, la cual será introducida a la Primera Secretaría del Legislativo para ser tramitada con carácter de urgencia.



Acuerdo va más allá

La iniciativa fue consensuada con magistrados liberales y sandinistas del Poder Judicial, y se trata de una ley con rango constitucional, que según su artículo uno, se propone regular los recursos por inconstitucionalidad, de amparo y de exhibición personal, y la solución de conflictos de competencia y constitucionalidad entre poderes del Estado.



El texto de la ley fue rubricado ayer por José Pallais, del Partido Liberal Constitucionalista, PLC; Enrique Sáenz, del Movimiento Renovador Sandinista, MRS; Edwin Castro, del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN; y Adolfo Martínez, de la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN. La iniciativa quedó lista para que al menor tiempo posible los diputados de las cuatro bancadas la firmen.



Llaves y candados

El proyecto crea una serie de llaves y candados para que los poderes del Estado puedan dirimir sus conflictos, siempre y cuando sostengan posiciones unánimes o de consenso mayoritario, como cuerpos colegiados. Así desean evitar que un titular de un Poder del Estado recurra por su cuenta, y en caso contrario, que no sabotee un recurso ante la Suprema, si es consensuado por el resto de sus miembros.



De este modo, en el anteproyecto de ley quedó establecida la facultad de los representantes de los poderes del Estado de interponer recurso para la solución de asuntos de competencias constitucionales entre poderes, o bien para recurrir por inconstitucionalidad.



No hay control previo

Entre los acuerdos puntuales destaca que no se promoverá ni admitirá recurso de amparo durante el proceso de formación de la ley, de modo que el recurrente tendrá que esperar la plena vigencia de la ley que le afecta para presentar su recurso.



De ser procedente el recurso, la Corte Suprema de Justicia suspenderá el acto, y con el objetivo de que la crisis no se prolongue, como ha sucedido en reiteradas ocasiones, deberá fallar en un plazo de 30 días.



Plazo perentorio o no les pagan a magistrados

Una vez transcurrido el plazo de 30 días, si no hay una resolución al recurso de amparo interpuesto, la ley entrará de nuevo en vigencia. Pero los magistrados no tendrán goce de salario hasta que dicten sentencia.



Otro de los aspectos consensuados entre los partidos, y que hasta hace poco detenía la aprobación del proyecto de ley, es respecto al número de votos necesarios para resolver el recurso de amparo, que finalmente quedó en nueve votos, como lo establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, y no en 12.



Castro admite que no hay control previo

Edwin Castro, representante negociador del FSLN, dejó claro que en el anteproyecto de ley se especifica que no se puede establecer ningún recurso de amparo para la suspensión de formación de la ley.



El diputado José Pallais, negociador del PLC, se mostró satisfecho con este punto final a la crisis institucional, ya que “hace algunas semanas podíamos pensar que los nicaragüenses no podían solucionar este problema”.



“Yo creo que lo importante es que no estamos resolviendo una crisis de ahorita, sino que estamos resolviendo una crisis desde el tiempo de la Violeta”, destacó Castro, para quien no hubo ganadores ni perdedores.





Lo acordado

1. No puede promoverse, ni admitirse Recurso de Amparo en contra del proceso de formación de la Ley, desde la introducción de la correspondiente iniciativa hasta la publicación del texto definitivo.



2. Corresponde a la Corte Suprema de Justicia conocer y resolver los conflictos de competencia y atribuciones constitucionales entre poderes. Cuando la Corte sea parte, todos los magistrados estarán inhibidos de conocer y deberán incorporar a los conjueces para que éstos conozcan y resuelvan.



3. La Sala Constitucional puede conocer sobre conflictos de competencia derivadas de decisiones legislativas en firme ya publicadas, tendrá capacidad para suspender el acto y de inmediato pasar el caso a la Corte Plena.



4. La Corte Plena debe fallar en un término fatal de treinta días, de lo contrario, se le suspende el salario a sus magistrados.



5. Si la CSJ no fallare después de sesenta días, la ley en cuestión entra en plena vigencia, sin perjuicio de un posterior fallo. Mientras eso no ocurra, se mantiene la suspensión de emolumentos a los magistrados.



6. Si el presidente de un Poder del Estado entorpece un recurso por inconstitucionalidad aprobado por una mayoría, cualquier directivo o magistrado de dicho Poder podrá recurrir a la Corte por inconstitucionalidad.



7. Durante el proceso de formación de la ley, la Asamblea Nacional está obligada a escuchar a otros Poderes del Estado que considere que sus atribuciones y competencias podrían ser lesionadas por la iniciativa en discusión.



FUENTE: Iniciativa de Ley de Reforma a la Ley de Amparo, Ley No. 49.